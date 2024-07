Torna dal 24 al 27 luglio a Narcao, nel cuore del Sulcis, il “Narcao Blues Festival”, uno dei festival musicali più importanti della Sardegna.

Sul palco, come sempre, artisti affermati e autentiche leggende del blues (negli anni si sono esibiti artisti del calibro di Michael Coleman, The Original Blues Band Brother, Mick Taylor, Popa Chubby e tanti altri) e giovani emergenti, in un mix perfetto.

Tutti i concerti si terranno in piazza Europa, con cancelli aperti dalle 20. Solo posti in piedi, il biglietto per la singola serata costa 15 euro più commissioni, l’abbonamento per l’intero Festival 35 più commissioni.

Il programma

Mercoledì 24 luglio

21:30 – MOORE PLAYS MOORE feat. JACK MOORE, i Moore Plays Moore sono una band capitanata dal figlio del Gary Moore, grande artista britannico

23:00 – SOUTHERN AVENUE, straordinaria band che arriva da Memphis, capitanata da Tierinii Jackson

Giovedì 25 luglio

21:30 – SELWYN BIRCHWOOD, musicista che viene da Tampa, Florida

23:00 – JASON RICCI & THE BAD KIND, Ricci è tra i 10 armonicisti blues migliori di tutti i tempi, secondo Modern Blues Harmonica

Venerdì 26 luglio

21:30 – ARTUR MENEZES, giovane bluesman brasiliano

23:00 – MARTIN BARRE, per 43 anni è stato il leggendario chitarrista dei Jethro Tull, straordinari i suoi assoli

Sabato 27 luglio

21:30 – CEK & THE STOMPERS, parliamo del musicista italiano Cek Franceschetti, chitarrista e vocalist. Special guest Alessandra Cecala, per uno spettacolo in stile “New Orleans Blues“.

23:00 – TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS, a chiude il Festival una leggenda del blues, Tommy Castro, una carriera piena di successi e riconoscimenti, con oltre 20 album all’attivo.

