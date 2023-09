Tutto pronto a Luras per la festa patronale della la Madonna del Rosario, della Madonna del Buon Cammino e di San Francesco.

Il via agli appuntamenti religiosi, fra le attese ricorrenze della Sardegna, è per sabato 30 settembre quando, alle 17.30, nella chiesa parrocchiale saranno celebrati i vespri. Via Nazionale, invece, sarà il palcoscenico per tutti gli spettacoli d’intrattenimento nonché i momenti dedicati a bambini e ragazzi. Alle 22 davanti al Municipio si potrà assistere allo spettacolo dei Pocker d’Assi che proporranno la loro interpretazione di quattro giganti della musica italiana: De André, Dalla, Gaetano e Battisti. Il primo ottobre, giornata centrale dei festeggiamenti, alle 10.30 sarà celebrata la Messa solenne in onore di Nostra Signora del Rosario, animata dal coro Su Bubugnulu, al cui termine prenderà il via la processione con i cavalli accompagnata dalla banda musicale Città di Tempio Pausania, il Gruppo Folk di Luras e il Minifolk Tamponeddu. Il pomeriggio sarà interamente dedicato a giochi e animazioni per i più piccoli, alle 18, invece, si potrà assistere a uno spettacolo prettamente tradizionale presso il giardino delle scuole elementari con l’immancabile canto a chitarra. Alle 22 il pubblico potrà tornare davanti al palco di via Nazionale per ascoltare l’imperdibile concerto dei Tazenda. Per la giornata di lunedì si darà spazio a magici spettacoli nel pomeriggio e alla tradizione con la gara di poesia presso la sala convegni della scuola elementare alle 17.30 per poi attendere insieme, grandi e piccini, lo spettacolo del comico Alberto Farina accompagnato dai Coverband alle 22. Il martedì i festeggiamenti saranno chiusi con una dedica speciale al mondo dello spettacolo circense con esibizioni durante il pomeriggio, la tradizionale estrazione della lotteria e il fantastico spettacolo di Gionata Freuer Frei e Circo Zamuner alle 22.

