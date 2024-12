"Capodanno 2025 in Sardegna, tutta un’altra musica!”. Con questo claim l’assessorato regionale al Turismo ha presentato il programma per la notte di San Silvestro. Tanti gli eventi live che coinvolgeranno 17 Comuni, dai grandi nomi del rock e del pop italiano fino alla musica dance.

Capodanno a Cagliari con Stewart Copeland

Tre serate in cinque piazze (Yenne, Santa Croce, Garibaldi, San Giacomo, Carlo Felice) per il Capodanno diffuso di Cagliari. Il clou la notte di San Silvestro in piazza Yenne con Stewart Copeland, lo storico batterista dei Police, che assieme a Sting e Andy Summers ha segnato la storia del rock.

Capodanno a Oristano a Gaia

A Oristano si brinda ai piedi della Torre di San Cristoforo sulle note di Gaia, 27 anni, dominatrice delle classifiche estive 2024 con “Sesso e samba”.

Capodanno a Olbia con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash

Dopo il boom dello scorso anno con Zucchero e Salmo, Olbia prova a replicare con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. «Non è stato semplice portare un artista che fosse all’altezza del successo raggiunto lo scorso anno, ma siamo sicuri di esserci riusciti anche per questo 2024». Si balla al Molo Brin, prima con i Pinguini e poi, dopo la mezzanotte, con i Boomdabash.

Capodanno ad Alghero con i Negramaro

Ad Alghero si brinda con i Negramaro nel piazzale della Pace. La band di Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea De Rocco e Andrea Mariano ripercorrerà le tappe musicali che l’hanno resa celebre al grande pubblico.

Capodanno a Sassari con Gianna Nannini

A Sassari ad animare la notte di Capodanno sarà la voce graffiante di Gianna Nannini, tra le più grandi rocker italiane di sempre. «Siamo contentissimi che una artista del calibro di Gianna Nannini abbia accettato il nostro invito», ha detto il sindaco Giuseppe Mascia.

Capodanno a La Maddalena con I Nomadi e Anna

A La Maddalena, in piazza Umberto I, si brinda con un grande classico. I Nomadi, che il giorno prima saranno anche in concerto a Stintino. Il 28 dicembre invece salirà sul palco Anna Pepe, in arte Anna. Tra i più grandi successi della trapper, che già vanta 22 dischi di platino, “Bbe” (Best bitch ever) e “Tt le girlz”.

Gli altri eventi nell’Isola

A Iglesias si chiude l’anno con Le Vibrazioni. A Castelsardo due beniamini del pop, Elodie e Irama. A Golfo Aranci Fred De Palma, a Nuoro Giusy Ferreri, a Bosa Irene Grandi. A Dorgali c’è Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna. A Tortolì gli Zero Assoluto, a Capoterra lo Zoo di 105.

