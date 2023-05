Nella settimana del ‘Girotonno 2023’, vogliamo parlare della pasta alla carlofortina. Il prossimo weekend è il più atteso dell’anno, per i carlofortini e per gli amanti del pesce e del tonno in particolare; perché si terrà, nell’isola di San Pietro, l’evento che vedrà questo pesce protagonista, in tutte le sue varianti.

Per parlarne abbiamo contattato Alessio Cardia, titolare e chef della Trattoria ‘La Lanterna’ di Carloforte.

INGREDIENTI. «Le parti povere del tonno, specialmente quelle che si tolgono dalle ossa, quando si sfiletta il tonno e vengono conservate. Un po’ di buzzonaglia, la parte nera del tonno, molto saporita e che si mette nel pasticcio alla carlofortina. Pomodorini freschi, che ormai non usa quasi più nessuno, ma io continuo ad usarli. La cipolla tagliata grossolanamente e il pesto genovese. Il tutto sfumato con un bicchiere di vino bianco e i tre tipi di pasta, sempre corta: cassulli, trofie e maccaroni, che hanno la forma degli spaghetti tagliati corti e larghi 5 centimetri».

PREPARAZIONE. «Si taglia la cipolla in modo grossolano e la si rosola insieme al tonno per circa 10 minuti a fuoco basso. Poi piano piano si aggiungono i pomodorini e una sfumata di vino: 15-20 minuti, il tempo necessario affinché il sugo sia pronto. Per quattro persone bastano 150-180 grammi di tonno, mezzo chilo di pomodorini, mezza cipolla e due cucchiai di pesto alla genovese, che va messo a crudo, mai facendolo cuocere. Quando si amalgama il tutto e si manteca la pasta, si aggiunge il pesto. Poi si sceglie con quale tipo di pasta servirlo: cassulli, trofie o maccaroni e li si finisce di cuocere nel sugo alla carlofortina. Le persone mi chiedono esplicitamente i cassulli alla carlofortina e solo quelli. Sono come gli gnocchetti sardi ma un po’ più grandi».

CONSIGLI. Alessio è molto attento alla freschezza delle materie prime: «Molti usano le salse, ma io continuo a preferire i pomodorini ciliegino freschi. Invece i cassulli sono un tipo di pasta fresca prodotta dal pastificio Luxoro, famoso in tutto il mondo».

Nella settimana del Girotonno, si prevede che questo piatto venga richiesto da moltissime persone.

