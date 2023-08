Alla scoperta di un piatto particolarmente apprezzato nella zona del Cagliaritano: stiamo parlando dei gianchetti fritti.

Si tratta di un antipasto di mare dalla preparazione piuttosto semplice ed anche per questo molto diffuso nei menù dei ristoranti di pesce del capoluogo e non solo.

Per raccontarci questa ricetta abbiamo contattato Alberto Zucca, titolare di uno storico ristorante del quartiere Marina di Cagliari, la Trattoria Lillicu, specializzato nella cucina di mare.

INGREDIENTI - «Per 5 persone: 500 gr di Gianchetti, 5 uova, 5/6 cucchiai di farina, acqua frizzante, sale, pepe, buccia di limone grattugiata. E olio di arachidi per la frittura».

PREPARAZIONE - «Per preparare la pastella bisogna sbattere le uova, setacciare e poi aggiungere la farina e successivamente l’acqua gassata; bisogna lasciarla riposare per circa 20 minuti. Lavare e scolare in un colapasta i gianchetti dall’eccesso d’acqua. Versarli nella pastella mischiando bene l’impasto. Per la frittura bisogna invece preparare una padella capiente con olio abbondante e servendosi di un cucchiaio formare le frittelle da versare nell’olio caldo. Bisogna lasciarle friggere per pochi minuti, giusto il tempo di farle dorare in tutte le due parti. In seguito, bisogna scolare e salare».

CONSIGLI UTILI – «Per chi lo gradisce, si può aggiungere del prezzemolo tritato nell’impasto».

Quale vino scegliere? «Per accompagnare questo piatto, consiglierei di scegliere un Selegas, vino Nuragus della Cantina Argiolas».

