Oggi su Ricette Sarde parliamo di un dolce tipico pasquale originario del Nuorese e diffuso nell’entroterra centro-orientale sardo. Le copulettas chin saba (copulette con vincotto).

Tempo: 2 ore e 40 minuti

Difficoltà: media

Ingredienti: per la pasta, farina 00 1 kg, uova 8, zucchero a velo 150 g, strutto 150 g; per il ripieno, miele 100 g, vincotto 400 g, mandorle sbiancate 500 g, arance 3; per la glassa reale, albumi 2, zucchero a velo 500 g, limone mezzo, confettini di zucchero argentati.

Preparazione

- Grattugiare la buccia degli agrumi (5 minuti); separare tuorli e albumi, di questi ultimi 2 servono per la glassa, gli altri si devono impiegare in altre

preparazioni (2 minuti).

- Tritare le mandorle e pestarle bene nel mortaio (20 minuti); versarle in una larga padella e tostarle a fuoco medio per 3 minuti, poi abbassarlo, unire miele, vincotto buccia delle arance e mezzo bicchiere d’acqua; cuocere e far addensare, mescolando continuamente (15-18 minuti); lasciar raffreddare per 1 ora.

- Impastare a lungo, sulla spianatoia, farina, tuorli, strutto ammorbidito e zucchero per almeno 30 minuti; farlo riposare al fresco per 30 minuti.

- Stendere sfoglie di spessore non tanto sottile, tra i 2 e i 3 mm; con una scodella media, ricavare fondini e tappi di 10 cm di diametro (15 minuti).

- Poggiare sui fondini delle grosse “polpette” di ripieno e ricoprire con l’altra sfoglia, premere delicatamente per far aderire la pasta al ripieno, e più energicamente sui bordi; ritagliare questi ultimi in modo da ottenere la tradizionale finitura “a petalo” o come un pizzo, con le forbicine o uno stuzzicadenti (30 minuti).

- Infornare i dolci per 10 minuti a 220° C, su una teglia rivestita con carta da forno; la pasta deve rimanere di colore giallo dorato; estrarre senza spegnere il forno (portarlo a 200° C) e lasciar raffreddare le copulette.

- Preparare una glassa reale: spremere il succo di mezzo limone, montare gli albumi con lo zucchero a velo per 5 minuti e unire anche il succo; frullare per 12-15 minuti almeno, fino a ottenere una crema densa.

- Versarne 1 cucchiaino o poco più al centro del pasticcino e spanderla su quasi tutta la superficie, bordi esclusi, guarnire con le palline argentate e infornare di nuovo a 200° C per 2-3 minuti, in modo che la glassa si consolidi.

- Sfornare, far raffreddare e servire.

Vino consigliato

Rosso Cannonau dolce naturale.

