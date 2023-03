Colori straordinari e profumi incredibili: per gli amanti dei tulipani, ma in generale della natura o della fotografia, la Sardegna è il posto giusto.

Dove e quando vedere i tulipani in Sardegna: nell’Isola i campi di tulipani sono il giardino di Turri e il giardino di Lu a Pimentel. Entrambi tra i luoghi assolutamente da visitare in Sardegna.

Parco dei tulipani a Turri: organizzato da Hobbyflor, il Parco “Beranu Froriu” è unico nel suo genere. Dall’8 marzo fino a giugno 2023 è aperto al pubblico per mettere in mostra le tantissime fioriture. Nel parco è presente un’area espositiva e un’area di raccolta. 70 sono le varietà di tulipani ma ci sono anche 450 varietà di fiori tra cui iris, peonie, muscari, narcisi, giacinti, allium, ranuncoli e oltre 5000 rose. I bambini fino ai 11 anni e i disabili possono accedere al parco con ingresso libero. Per tutti gli altri il voucher per l’acquisto del vaso di tulipani vale 9 euro. Sono ammessi animali purché con guinzaglio e museruola.

Parco dei tulipani a Pimentel: un’altra meraviglia è il Giardino di Lu a Pimentel, aperto dal 19 marzo con le sue migliaia di tulipani di tutti i colori: rosso, giallo, bianco, fucsia, rosa, arancione, viola, nero o bicolori. La fondatrice Maria Fois Maglione ha creato l’associazione nel 2016 in memoria della figlia Luena, morta per un tumore ovarico all’età di 37 anni. In poco tempo ha trasformato un percorso personale in una grande sfida coinvolgendo una comunità in continua crescita di volontari e donatori che, catturati dal suo pensiero e dalla bellezza del Giardino, condividono e sostengono il suo scopo. «Qui potrete gustare la Primavera, passeggiare tra i fiori, le api, le farfalle e chinarvi per raccogliere, con le vostre stesse mani, ogni tulipano che vi chiamerà o che si lascerà scegliere da ciascuno di voi – si legge sulle pagine della Onlus – Potrete immortalare la vostra presenza tra i tulipani con uno scatto da conservare o da condividere nei vostri profili social, per aiutarci a diffondere la conoscenza della bellezza e, soprattutto, dell’importanza sociale del Giardino dedicato a Luena. Acquistare un tulipano qui da noi non è comperare un fiore: è donare un atto d’amore».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata