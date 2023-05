Benvenuti a Sa Stiddiosa, capolavoro della natura lungo il corso del fiume Flumendosa. Assolutamente tra i luoghi da visitare in Sardegna.

Dove si trovano le cascate Sa Stiddiosa e come arrivarci - La cascata ricade nel territorio di Gadoni, da cui dista quindici chilometri, proprio al confine con quello di Seulo.

Perché si chiama Sa Stiddiosa: le origini del nome – Il nome significa letteralmente “gocciolante” e deriva da is stiddius, ossia l’effetto delle gocce d’acqua che cadono, e - in questo caso - creano una cascata. Le gocce precipitano lungo un’imponente parete rocciosa levigata, perpendicolare all’alveo del fiume, caratterizzata da enormi concrezioni calcaree e ampiamente ricoperta da piante idrofile, soprattutto capelvenere.

Il sentiero per raggiungere la cascata – Per raggiungere la cascata si percorre un lungo tratto di sterrato, poi, parcheggiata l’auto, si prosegue a piedi per circa un chilometro di discesa lungo una mulattiera ricavata sul fianco della valle tra corbezzoli e fillirea. In basso scorre lentamente il fiume, chiuso a valle da una diga che forma il lago Flumendosa.

Lunghezza, difficoltà e durata – Il percorso in pendenza è lungo 2 chilometri e si percorre mediamente in circa 40 minuti all’andata. Bisogna calcolare più tempo (e più fatica) al ritorno perché è in salita.

Attrezzatura consigliata – Sicuramente scarpe da trekking, volendo anche i bastoni. Costume e scarpe da scoglio se si vuole fare il bagno per godere appieno dello spettacolo. Meglio stare leggeri il più possibile e portarsi tanta acqua.

Accesso a Sa Stiddiosa – L’accesso a Sa Stiddiosa è vincolato dall’acquisto di un biglietto del costo di 7 euro.

Si può visitare Sa Stiddiosa d'inverno? – Sì.

