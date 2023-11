Passeggiando nei sentieri del Supramonte non si possono perdere "sos Cuiles", strutture abitative utilizzate dai pastori fino agli anni 70.

In italiano “ovile”, sono in sostanza capanne di pietra – in calcare o in basalto – con tetto conico di ginepro, un legno molto resistente che garantisce l’impermeabilità della struttura, e frasche.

Attorno alla maggior parte degli ovili, sono presenti ancora oggi resti archeologici importanti e spesso le mura diroccate dei Cuiles si confondono con le rovine nuragiche.

Dopo aver rappresentato per decenni un punto di riferimento per il mondo pastorale, nel secondo dopoguerra “Sos Cuiles” furono abbandonati e caddero in disuso, venendo successivamente riabilitati grazie all’azione di associazioni e gruppi volontari. L’opera di valorizzazione ha portato alla luce alcuni specifici siti, impressi nella memoria collettiva soprattutto per i propri artefici.

Tra quelli più noti vi è il dorgalese Billia Mereu, costruttore assai prolifico tra Baunei e Dorgali: del suo passaggio rimangono suggestivi rifugi pastorali, come “Cuile Lupiru”, “Onammara” e “Cuile Mereu”. Di ulteriore supporto sono state anche le iniziative regionali, che hanno contribuito alla riqualificazione di aree comprese tra Urzulei, Oliena e Orgosolo.

I periodi migliori per godersi questa esperienza sono la primavera e l’autunno, quando le temperature non sono né troppo elevate né troppo rigide.

(Unioneonline/D)

