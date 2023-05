Porta d’accesso dal quartiere di Villanova a quello fortificato di Castello, il Bastione di Saint Remy è il monumento più importante di Cagliari e un indiscusso simbolo della città.

Storia del Bastione di Saint Remy - L’edificio storico, che comprende una vasta struttura neoclassica che racchiude un prestigioso spazio espositivo, una scala monumentale e una grande terrazza panoramica, deve il nome al barone di Saint Remy, primo viceré piemontese.

Fu costruito in stile classicheggiante tra il 1896 e il 1902 sulle antiche cortine difensive del circuito fortificato della città medievale: è il risultato di spianamento e riutilizzo degli antichi bastioni dello Sperone e della Zecca, costruiti dagli spagnoli nella seconda metà del Cinquecento.

La scalinata e l’arco di trionfo, danneggiati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, a partire dal 1946 furono fedelmente ricostruiti. Negli anni gli ampi spazi della passeggiata coperta furono adibiti a molteplici funzioni: inizialmente sala banchetti, in epoca bellica infermeria e, successivamente, rifugio per gli sfollati. Nel 1948, inoltre, ospitò la prima edizione della Fiera internazionale della Sardegna.

Il Bastione di Saint Remy oggi – Si affaccia su piazza Costituzione, all’incrocio tra due vie storicamente destinate a passeggiate e shopping, via Garibaldi e via Manno.

L’imponente struttura è composta da colonne in calcare di colore bianco e giallo con capitelli in stile corinzio. Lo scalone principale si snoda dalla piazza con diverse rampe che si riuniscono a mezza altezza in un ampio pianerottolo. Da qui si accede alla passeggiata coperta, che si sviluppa con vasti e luminosi ambienti. Sotto un grande arco, che domina tutta la costruzione, si trova un’ulteriore scala con due rampe circolari che conduce fino alla terrazza Umberto I, che offre splendidi panorami del dedalo dei tetti di Cagliari fino al mare e, più lontano, le montagne. La terrazza si può raggiungere dalla scalinata in Piazza Costituzione oppure con l'ascensore che parte dal Giardino Sotto Le Mura. Il piazzale ha altre due rampe che conducono al bastione di santa Caterina.

Chi ha costruito il Bastione di Saint Remy? – La passeggiata coperta e la maestosa terrazza Umberto I furono progettate da Giuseppe Costa e Fulgenzio Setti, su un’idea di metà Ottocento dell’architetto Gaetano Cima.

Quanto è alto il Bastione di Saint Remy? Il monumento è alto 24 metri.

