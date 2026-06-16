Un investimento da 129 milioni di euro per ridisegnare il futuro della sanità sarda. L’ospedale Brotzu si prepara a cambiare volto con la realizzazione di una nuova e supertecnologica ala di sei piani che ospiterà, tra le altre cose, 18 moderne sale operatorie, un pronto soccorso completamente rinnovato, una grande area parcheggi.

Accanto alla passerella dell’ingresso centrale, sarà realizzato un caseggiato destinato al Cup e a servizi di accoglienza per pazienti e visitatori. Dopo il via libera all’unanimità, ieri, della commissione Urbanistica, oggi la delibera approda in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva delle nuove volumetrie necessarie alla realizzazione dell’intervento.

«Si tratta di un’operazione attesa da tempo», spiega l’assessore alla Pianificazione Matteo Lecis Cocco Ortu. «Oltre alla nuova piastra tecnologica, che consentirà di avere nuove sale operatorie e nuovi strumenti tecnologici all’avanguardia per il miglior funzionamento dell’ospedale, sarà realizzato anche un nuovo centro unico di prenotazione che renderà più accessibile e funzionale tutto l’ospedale», aggiunge. «Un intervento di straordinaria importanza, senza dubbio il più rilevante dalla nascita del “Brotzu” a oggi», gli fa eco Andrea Scano, presidente della commissione Urbanistica.

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