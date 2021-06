Al via la seconda edizione del Festival del Solstizio d’estate, protagonisti l’uomo, il Sole, la Luna e l’Universo. Proposto per il secondo anno dalla rete “Astroturismo Sardegna”, in collaborazione con il Planetario de l’Unione Sarda, il Festival si svolge dal 19 al 27 giugno e propone da alcune delle località più belle della nostra isola: osservazioni astronomiche al telescopio, visite guidate, trekking, passeggiate, spettacoli teatrali e letture sotto le stelle, tutto questo per celebrare l’arrivo della stagione estiva, nella giornata più lunga dell’anno.

La rete “Astroturismo Sardegna” è la prima realtà in Italia che si è organizzata per mostrare il cielo notturno in chiave turistica e culturale, sfruttando così una grande ricchezza ambientale, uno dei cieli più bui della nostra nazione. La Sardegna infatti si caratterizza per avere le più ampie porzioni di territorio con basso o assente inquinamento luminoso, potendo così donare emozioni antiche ad un pubblico sempre più affascinato dall’Universo, che non possono più ammirare nei loro luoghi di residenza.

Il festival inizia sabato 19 giugno con le osservazioni di albe, tramonti e Sole e Luna al telescopio e si conclude domenica 27 giugno con l’ultima osservazione della Luna al telescopio.

Abbasanta, Allai, Bitti, Bulzi, Ilbono, Lanuesi, Orroli, Osidda, Teti, Urzulei e Villasimius sono le località interessate da questi eventi. Per gli amanti della fotografia, la rete ha organizzato un contest fotografico, con premi per le foto più belle che sapranno raccontare questa serie di eventi.

Il programma completo è disponibile sul sito web

http:\\www.astroturismosardegna.org

e sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/astroturismosardegna

