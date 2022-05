L’arrivo dell’estate, con le sue tiepide notti, porta tutti noi a volgere lo sguardo al cielo. In questo primo fine settimana di giugno, il Planetario de L’Unione Sarda propone, oltre ai suoi spettacoli dentro le proprie sale, due appuntamenti per l’osservazione al telescopio.

Il primo appuntamento, sabato 4 giugno alle 18 nel contesto unico del Tempio Antas a Fluminimaggiore: ”Sole e Luna nel cielo del tempio di Antas”. In collaborazione con la cooperativa Startuno, l’astrofisico Manuel Floris accompagnerà gli ospiti nell’osservazione del Sole al telescopio, per scoprire la sua imponente attività che può manifestarsi con macchie solari, protuberanze ed eruzioni solari. Tramontata la nostra stella, si punterà un potente telescopio verso la Luna in fase crescente, per ammirarla con i suoi crateri e mari lunari e possibilità di riprenderla con uno smartphone.

Il Sole con le sue macchie solari (foto Planetario dell'Unione Sarda)

Il secondo appuntamento con l’osservazione al telescopio è per domenica 5 giugno alle 20, nella sede del Planetario in viale dei Giornalisti: “La notte della Luna al telescopio”. In questo evento, all’interno del Planetario, si mostreranno i luoghi più spettacolari del nostro satellite naturale e si compirà un viaggio nel tempo, per scoprire la sua origine e la nascita dei mari e crateri. Usciti all’aperto, si punterà un potente telescopio verso la Luna e la si potrà immortalare con il proprio smartphone, notevolmente ingrandita.

Per informazioni sui costi e le prenotazioni 070/6013552.

