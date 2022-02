Anche grazie al Sardinia Radio Telescope di Cagliari è stato individuato il lampo radio veloce (misterioso fenomeno scoperto solo pochi anni fa) più vicino alla Terra, addirittura 40 volte più prossimo di qualsiasi altro osservato finora.

Denominato FRB 20200120E, si trova a circa 12 milioni di anni luce dal nostro pianeta ed è esploso in una regione inattesa, un ammasso globulare ricco di stelle antiche e non giovani e massicce come ci si aspettava.

La scoperta è pubblicata in due articoli su Nature e Nature Astronomy da un gruppo internazionale di esperti a cui partecipano anche i ricercatori dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). Il lampo radio veloce FRB 20200120E, che si ripete nel tempo, ha la propria sorgente nella Galassia di Bode (M81 o NGC 3031), in direzione della costellazione dell'Orsa Maggiore.

Per studiarla alla risoluzione e alla sensibilità più elevate possibili, gli scienziati hanno combinato le misurazioni dei 12 telescopi della rete europea VLBI (EVN) e le hanno integrate con i dati di diversi altri telescopi. Tra le antenne coinvolte, si annoverano tutti i radiotelescopi dell'Inaf: oltre al Sardinia Radio Telescope anche i radiotelescopi di Medicina (Bologna) e Noto (Siracusa). Gli esperti propongono che FRB 20200120E venga da una stella di neutroni altamente magnetizzata formata dal collasso indotto dall'accrescimento di una nana bianca o dalla fusione di stelle compatte in un sistema binario. Alcuni flash sono stati più brevi di quanto ci si aspettasse: fino a poche decine di nanosecondi.

"Questo ci dice che provengono da un minuscolo volume nello spazio più piccolo di un campo da calcio, forse solo decine di metri di diametro", spiega Kenzie Nimmo, ricercatrice ad Astron e Università di Amsterdam nonché prima autrice dell'articolo su Nature Astronomy. "Alcuni dei segnali che abbiamo misurato sono brevi ed estremamente potenti. Ciò suggerisce che stiamo davvero vedendo una magnetar, ma in un posto dove non sono state trovate prima".

