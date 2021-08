In queste sere, dopo le ore 21, è facile osservare in direzione sud-est una stella molto brillante, che sembra essere la più luminosa di tutto il cielo. Contrariamente al suo aspetto, quella stella di color giallastro è un pianeta, il più grande del Sistema Solare, il gigante gassoso Giove.

In questi giorni Giove si trova nel punto più vicino alla Terra, alla distanza di circa 600 milioni di chilometri da noi e sorge appena tramonta il Sole. Gli astronomi definiscono questo momento “opposizione”, poiché Giove si trova opposto al Sole rispetto alla Terra, con il nostro pianeta posto fra i due corpi celesti. Se ad occhio nudo non è possibile vedere la sua vera natura, al telescopio si possono ammirare le sue lune principali, Io, Europa, Ganimede e Callisto, e la sua natura gassosa, con le grandi nuvole e vortici che lo attraversano.

In occasione di questo evento astronomico e con la presenza della Luna e di Saturno nella volta celeste, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato due appuntamenti osservativi presso la sua sede in esterna. Sabato 21 e domenica 22 agosto a partire dalle ore 20:30, gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta dei due pianeti e della Luna, che potranno poi ammirare con i loro occhi grazie ad un potente telescopio. Gli anelli di Saturno, le lune di Giove con le sue bande, saranno dunque osservabili assieme ai crateri e montagne lunari. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0706013552, mentre i biglietti (l’evento è numero chiuso) sono disponibili presso il sito www.planetariounionesarda.it.

