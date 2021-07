16 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong, Elwin (Buzz) Aldrin e Michael Collins lasciano il Kennedy Space Center a bordo di un bus e si dirigono verso il razzo Saturno V. Alle 15:32 ora italiana, il gigantesco razzo si leva in volo e entrato in orbita ellittica attorno alla Terra, la lascia definitivamente alle 17:16 per portare i tre astronauti verso la Luna.

Si calcola che un milione di persone assistettero in presenza a questo storico avvenimento, mentre 650 milioni videro il decollo in televisione. A distanza di 52 anni, quell’impresa ci stupisce ancora e la mente vola ancora alle 22:10 del 20 luglio, quando Neil Armstrong pronunciò la frase ormai celebre: “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”.

Martedì 20 luglio alle 21, all’esterno del Planetario de l’Unione Sarda, riprendono le attività di divulgazione scientifica dello staff con l’evento “52 anni fa l’Uomo sulla Luna-osservazione al telescopio”.

Con l’occasione si racconterà di quell’evento, gettando una luce sui dubbi che nel corso del tempo sono stati sollevati sull’allunaggio e con un potente telescopio si mostrerà ai partecipanti la Luna.

Un appuntamento speciale per rivivere quei momenti e vedere con enorme dettaglio la nostra Luna.

A fine osservazione sarà possibile riprendere il satellite terrestre al telescopio con il proprio smartphone.

L’evento è a numero chiuso e si svolgerà esclusivamente all’aperto, seguendo le norme di distanziamento previste dalla normativa anticovid. I biglietti sono in vendita online sul sito web del planetario.

