Il mercato delle assicurazioni automobilistiche sta vivendo una profonda trasformazione che tocca da vicino le tasche dei guidatori. Se un tempo i parametri per stabilire il costo della polizza Rc Auto si limitavano quasi esclusivamente alla classe di merito, alla storia dei sinistri o alla cilindrata del veicolo, oggi le dinamiche tariffarie sono diventate molto più complesse. C’è un fattore inedito che pesa in modo decisivo sul prezzo finale: il fattore tempo, ovvero l’anticipo con cui l’automobilista si muove per rinnovare la copertura.

I dati non lasciano spazio a dubbi e mostrano come la fretta e la ridotta pianificazione si paghino a caro prezzo. La tendenza riguarda l'intero territorio nazionale ma si riflette con forza anche nell’Isola, dove nell'ultimo mese il costo medio per assicurare una vettura ha raggiunto i 450,68 euro, registrando una crescita del 4,99% su base annua. Anche a livello locale, tuttavia, muoversi nella giusta "finestra temporale" permette di ammortizzare i rincari, arrivando a tagliare la spesa di quasi cento euro.

Secondo un'approfondita indagine condotta dal sito internet Segugio.it, le compagnie assicurative stanno progressivamente integrando nei propri modelli di pricing il comportamento d'acquisto del cliente. Chi si attiva per tempo trasmette un segnale preciso: viene associato a un profilo personale più organizzato, metodico e, dal punto di vista statistico, meno esposto ai rischi della strada.

Al contrario, chi riduce la ricerca della polizza agli sgoccioli, magari a ridosso o nel giorno stesso della scadenza, manifesta un'urgenza che i sistemi tariffari interpretano come un fattore di rischio maggiore, traducendolo in tariffe più elevate.

I numeri emersi dall'analisi quantificano chiaramente questo differenziale. Chi confronta i preventivi con un anticipo compreso tra i 23 e i 30 giorni rispetto alla data di decorrenza ottiene una tariffa media nazionale di 370,23 euro. Per chi invece attende l'ultimo momento, la spesa balza mediamente a 489,78 euro. Si tratta di una differenza netta del 24,4%, pari a circa 120 euro di risparmio per chi sceglie la strada della pianificazione.

Esiste però una regola aurea: non bisogna esagerare nel senso opposto. Muoversi troppo presto può rivelarsi controproducente. I dati dimostrano che richiedere un preventivo oltre i 45 giorni prima della scadenza comporta una risalita dei prezzi (416,77 euro nella fascia tra i 46 e i 59 giorni prima). Questo accade perché in quel momento gli assicuratori non dispongono ancora delle informazioni aggiornate sul profilo di rischio e sulle ultime variazioni tariffarie, finendo così per formulare proposte meno competitive.

Nonostante i vantaggi economici legati a una corretta tempistica siano evidenti, l'indagine mette in luce un vero e proprio paradosso comportamentale: quasi un italiano su due (il 45,1% del campione complessivo) avvia la ricerca della nuova polizza soltanto durante l'ultima settimana. Nello specifico, il 17,6% si muove tra i 3 e i 7 giorni prima, il 5,4% a due giorni dalla scadenza, il 9,4% il giorno precedente e ben il 12,8% riduce l'operazione allo stesso giorno della decorrenza.

Questa marcata tendenza a ridursi all'ultimo momento varia in modo significativo in base all'età dell'automobilista, delineando un netto divario generazionale:

I giovani (tra i 18 e i 25 anni) rappresentano la fascia meno propensa a pianificare. Oltre la metà dei neopatentati e dei guidatori under 25 richiede il preventivo nell'ultima settimana utile e ben il 16,1% conclude la pratica il giorno stesso della scadenza. Su di loro l'urgenza grava ancora di più in termini assoluti: considerando che i giovani pagano già premi di partenza molto alti, muoversi con 23-30 giorni di anticipo consentirebbe loro un risparmio massimo che può raggiungere i 192 euro.

Ci sono poi gli adulti e gli anziani: con l’avanzare dell’età, la tendenza si inverte progressivamente. Superati i trent'anni, e ancor di più tra i guidatori senior, cresce costantemente la quota di utenti che preferisce confrontare le offerte sul mercato con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza della vecchia polizza.

Andando ad analizzare il dettaglio territoriale sardo, emerge un quadro fortemente variegato tra le diverse province, sia sul piano dei costi medi sia su quello degli aumenti percentuali rispetto al 2025.

L'area metropolitana di Cagliari si conferma la più onerosa dell'Isola per quanto riguarda le coperture Rc Auto. Qui il premio medio si attesta a 473,94 euro, con un incremento del 4,36% nel confronto annuale. Subito dietro si posiziona il territorio del Sud Sardegna, che fa registrare un costo medio di 444,39 euro e un aumento del 7,21% rispetto allo scorso anno. A breve distanza troviamo la provincia di Nuoro, dove la tariffa media rilevata è di 442,00 euro, legata a una crescita annuale del 5,79%.

Nella parte settentrionale della regione, Sassari evidenzia una situazione più moderata: il premio medio è di 439,29 euro e, soprattutto, si registra l'incremento annuale più basso di tutta l'Isola, pari a un contenuto +2,55%.

La situazione più singolare si rileva però in provincia di Oristano. Questo territorio si conferma il più economico della Sardegna in termini assoluti, con un premio medio di 395,34 euro, l'unico sotto la soglia psicologica dei quattrocento euro. Tuttavia, Oristano è anche la provincia che mostra il rincaro più pesante e preoccupante della regione su base annua: un balzo del +14,10% rispetto allo stesso periodo del 2025, segnale di un forte riallineamento delle tariffe locali verso l'alto.

In questo contesto regionale caratterizzato da continui aumenti, lo studio effettuato da Segugio.it indica chiaramente la via per difendersi dai rincari: per gli automobilisti sardi, attivarsi e confrontare i preventivi nella finestra ottimale (tra i 23 e i 30 giorni prima della decorrenza della polizza) garantisce un risparmio medio nell'Isola pari a 97,77 euro, una boccata d'ossigeno fondamentale per i bilanci delle famiglie. Che di ossigeno, ultimamente, ne hanno ben poco.

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