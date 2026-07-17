Basta vedere gli scaffali delle librerie e dei centri commerciali per capire come, negli ultimi anni, il mercato dei manga (i fumetti giapponesi) è prepotentemente diventato dominante anche in Italia. Prima erano pubblicazioni per una élite di ragazzi appassionati, ora invece il mercato vive da anni una crescita esponenziale senza precedenti. In Italia come nel resto del mondo: nessun'altra categoria editoriale ha registrato un’espansione paragonabile, con sempre più titoli tradotti ed esportati dal Giappone verso i punti vendita di tutto il pianeta.

Ma quali sono le serie capaci di reggere il confronto su entrambi i fronti? Per capirlo basta sfogliare le classifiche italiane più aggiornate, quelle stilate ogni mese dal Giornale della Libreria sulla base dei dati dell'Associazione Italiana Editori. In cima a entrambe le graduatorie – sia in Giappone come in Italia – non ci sono sorprese: One Piece. Il capolavoro di Eiichiro Oda ha superato le 600 milioni di copie vendute nel mondo, un traguardo certificato dal Guinness World Record che lo rende l'opera a fumetti più stampata della storia, almeno tra quelle firmate da un solo autore. In Italia, dove è pubblicato da Star Comics, il titolo è sempre rimasto in classifica e, di recente, anche grazie all’uscita della seconda stagione del live action suNetflix, l’opera ha ripreso a scalare le posizioni.

Al secondo posto, nelle classifiche mondiali, resiste anche Dragon Ball, dello scomparso Akira Toriyama, con oltre 260 milioni di copie vendute a livello globale. Il seguito ufficiale, Dragon Ball Super, pubblicato in Italia da Star Comics, continua a entrare con regolarità tra i fumetti più venduti nel nostro Paese, con sempre nuove generazioni di appassionati che si innamorano di Goku e delle sue avventure. Stesso discorso per Naruto, di Masashi Kishimoto: 250 milioni di copie nel mondo lo collocano stabilmente tra i cinque manga più venduti di sempre, mentre in Italia, edito da Panini Comics, continua a trovare nuovi lettori grazie a ristampe e cofanetti che tornano periodicamente nelle classifiche di vendita. Le classifiche proseguono con titoli che tutti conosciamo anche da questa parte del Mondo: Detective Conan di Gosho Aoyama, terzo titolo nella storia con circa 270 milioni di copie in Italia è uscito con Star Comics, mentre tra i fenomieni più recenti spicca Demon Slayer di Koyoharu Gotouge: ha superato i 150 milioni di copie nel mondo grazie al boom dell'adattamento animato. In Italia, pubblicato da Star Comics, resta una presenza fissa nella top 100 mensile, con più volumi contemporaneamente in classifica.

Infine, due titoli più giovani ma già entrati nel club dei colossi globali: Jujutsu Kaisen di Gege Akutami e My Hero Academia di Kohei Horikoshi, editi in Italia rispettivamente da Planet Manga e Star Comics. Entrambi hanno dimostrato che lo shonen contemporaneo può ancora muovere masse enormi di lettori senza bisogno di serializzazioni interminabili, e infatti dominano letteralmente le classifiche italiane recenti con decine di volumi diversi presenti contemporaneamente nella top 100.

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