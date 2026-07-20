Per i 63 anni di storia, il La Palma si regala nuove ambizioni. La celebre società cagliaritana – che, vista la mancanza di campi nel capoluogo, gioca e si allena a Elmas – è nata nel 1963 e ha vissuto il suo punto più alto nella stagione 1989-1990: disputò il campionato nazionale di Serie C2, all’epoca la quarta serie nazionale, con Bernardo Mereu in panchina e le partite casalinghe al Sant’Elia, appena rinnovato per i Mondiali di Italia ‘90. Oggi il suo presente è in Prima Categoria, dove nell’ultima stagione a lungo è stata incollata al gruppo di testa.

Una formazione del La Palma in campo al Sant'Elia (archivio)
Una formazione del La Palma in campo al Sant'Elia (archivio)
Una formazione del La Palma in campo al Sant'Elia (archivio)

Per il 2026-2027, il primo passo è stato appena fatto: il nuovo presidente è Bruno Di Iorio, che prende il posto di Gianni Cornacchia. Quest’ultimo è una figura storica del La Palma: 78 anni, socio fondatore del club e sempre presente alle attività societarie. «Per me non è importante avere un titolo, ma continuare a rimanere all’interno del La Palma», segnala. «Il cambio di presidenza è un passaggio voluto espressamente da me, nato in maniera assolutamente casuale. Con grande slancio, da sportivo, Di Iorio – che negli ultimi anni è stato nostro sponsor – ha accettato. Ritengo di aver trovato la persona giusta: vorremmo ridare slancio a questa società».

Il La Palma festeggia una vittoria in Prima Categoria nella stagione 2025-2026
Il La Palma festeggia una vittoria in Prima Categoria nella stagione 2025-2026
Il La Palma festeggia una vittoria in Prima Categoria nella stagione 2025-2026

Fino al 2020 il La Palma giocava in Eccellenza, poi fu retrocesso nell’anno della pandemia (senza poter finire il campionato e cercare di salvarsi sul campo) e dopo essere scivolato in Prima Categoria nel 2023 ha avuto difficoltà economiche superate a fatica. «Ringrazio il Pirri per tutto quello che ha fatto in questi ultimi anni per noi: ha gestito le categorie Allievi e Giovanissimi, che ora riprendiamo per avere di nuovo unito tutto il settore giovanile», annuncia Cornacchia. Nel 2025-2026, nel Girone A di Prima Categoria, i cagliaritani hanno chiuso al quarto posto con 62 punti, a -9 dalla coppia di testa formata da Accademia Sulcitana e Gioventù Sarroch, con il miglior attacco (90 gol segnati).

La festa promozione in Serie C2 del La Palma nel 1989 (archivio)
La festa promozione in Serie C2 del La Palma nel 1989 (archivio)
La festa promozione in Serie C2 del La Palma nel 1989 (archivio)

Il pensiero di Cornacchia, però, torna spesso e inevitabilmente alla fine degli anni Ottanta: nel 1989 vinse il Girone I del campionato Interregionale, conquistando la storica promozione in C2. «Un sogno diventato realtà», racconta. «Il rientro dall’ultima gara vinta, con una banda musicale ad accoglierci in aeroporto assieme a dei tifosi, mi fece commuovere. Quel periodo è un ricordo che rimane indelebile nella mia mente, ma non ho nostalgia perché l’amore per la realtà attuale è lo stesso».

L'allenatore Bernardo Mereu (foto Spignesi)
L'allenatore Bernardo Mereu (foto Spignesi)
L'allenatore Bernardo Mereu (foto Spignesi)

Sul finire degli anni Ottanta, il La Palma da piccolo club di quartiere diventò la terza squadra della Sardegna dietro il Cagliari e la Torres, giocando anche all’Amsicora. Oltre a Mereu, che lanciò la sua carriera grazie a un’intuizione dello storico presidente Fiore Verderame, in panchina c’è stato pure Mario Tiddia. E fra i giocatori si ricordano – solo per citarne alcuni – i vari Alessandro Carta, Beppe Martinez, Pier Paolo Mura, Emanuele Panizza (scomparso nel 2024), Gigi Piras (chiuse la carriera proprio nel 1989 conquistando la C2) e Stefano Udassi. «Abbiamo un gruppo WhatsApp con tutti i giocatori e i tecnici di quel periodo, siamo molto legati e per settembre-ottobre vorremmo fare un nuovo raduno con chi proviene da fuori Sardegna», rivela Cornacchia.

I dirigenti fondatori del La Palma nel 1963: Gianni Cornacchia è il quinto da destra
I dirigenti fondatori del La Palma nel 1963: Gianni Cornacchia è il quinto da destra
I dirigenti fondatori del La Palma nel 1963: Gianni Cornacchia è il quinto da destra

Il primo presidente del La Palma è stato Carlo Salis, il secondo Luigi Torchiani e il terzo Fiore Verderame, mentre Cornacchia lo è stato in diverse occasioni di cui l’ultima da luglio 2022 sino al termine della stagione appena conclusa. Ora è cominciata la programmazione per il 2026-2027, con il gruppo che sarà nuovamente allenato da William Mocci: «È confermatissimo», conclude il dirigente dei cagliaritani.

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