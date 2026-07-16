Dopo il trionfo planetario di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell'Infinito, i fan dovranno armarsi di pazienza. Lo studio Ufotable ha confermato che la seconda parte della trilogia cinematografica conclusiva non arriverà quest’anno. Il film, attualmente collocato nella sezione "progetti futuri" e non tra le uscite dell'anno in corso, slitta così almeno oltre la metà del 2027, mentre per il terzo e ultimo capitolo si parla addirittura del 2029.

Il rinvio pesa, soprattutto se si guardano i numeri lasciati in eredità dal primo film. Uscito in Giappone nel luglio 2025, Il Castello dell'Infinito ha superato i 778 milioni di dollari di incasso globale entro febbraio 2026, diventando una delle pellicole d'animazione di maggior successo di sempre e chiudendo l'anno come la seconda uscita domestica più redditizia nella storia del cinema giapponese, alle spalle solo di Mugen Train. Un risultato che ha portato il film fino ai Golden Globes, con la prima nomination di sempre per un anime shonen, e a una candidatura agli Oscar.

Le ragioni dell'attesa andrebbero cercate nella complessità produttiva dell'opera: la lavorazione del primo capitolo ha richiesto circa tre anni e mezzo di lavoro, e la trama del Castello dell'Infinito, tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, è tra le più imponenti e articolate dell'intera saga. Il secondo film dovrebbe coprire gli scontri tra gli Hashira e le Lune Crescenti, compreso il duello tra Kanao e Doma e la caccia di Inosuke al demone più forte rimasto nella fortezza, fino ad avvicinarsi al confronto decisivo con Muzan Kibutsuji.

Nel frattempo, però, il franchise si sta muovendo. In Giappone, dal 5 aprile 2026, le reti televisive hanno avviato una maratona domenicale che ripropone dall'inizio tutti i 63 episodi della serie animata, dalla prima stagione fino all'Allenamento degli Hashira. A confermare che il progetto procede senza intoppi è stato anche il CEO di Crunchyroll, Rahul Purini, che in un’intervista ha dichiarato come il film sia «attivamente in produzione». Il film, intanto, continua a far parlare di sé: dopo essere stato votato come "film da non perdere" del 2026 in un nuovo premio cinematografico giapponese, è tornato per una settimana nelle sale di tutto il Giappone in queste settimane, a riprova di un interesse del pubblico che, a quanto pare, non accenna a diminuire in attesa del gran finale.

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