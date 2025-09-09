Non è certo alla portata di tutte le tasche, ma il sogno di una casa è più vicino per tantissimi giovani (ma anche meno giovani) sardi. A dirlo è l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, secondo cui nell’Isola migliorano le condizioni di accesso a un prestito per l’acquisto di un immobile.

«In Sardegna aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo», dicono gli autori dell’indagine. «Nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento ha puntato ad ottenere, in media, 126.687 euro, valore in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024».

Opportunità

Tutto merito del panorama finanziario internazionale cambiato, e migliorato, nel corso degli ultimi mesi con ripetuti tagli apportati dalla Bce al costo del denaro. «Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa», spiegano gli esperti di Facile.it.

Altro dato positivo è quello legato all’età media di chi ha presentato domanda di finanziamento in Sardegna; siamo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, ma si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Cresce, invece, il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel primo semestre dell’anno a 184.395 euro (+6%).

Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato oltre un quinto delle richieste totali presentate in Sardegna (21%).

I territori

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Sardegna nei primi sei mesi del 2025 emergono delle differenze a livello locale. Cagliari è la provincia sarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (132.839 euro), seguita da Sassari (127.440 euro). Chiudono la classifica le province di Oristano, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 117.318 euro, e Nuoro (114.462 euro).

L’offerta

Dal punto di vista dell’offerta, nel corso del 2025 abbiamo assistito ad un riallineamento delle proposte sul mercato e nonostante gli italiani si orientino prevalentemente verso i tassi fissi, che però a causa dell’andamento dell’indice IRS sono lievemente aumentati, oggi i variabili, sulla scia dell’Euribor in calo grazie ai tagli BCE, sono scesi diventando l’offerta attualmente più conveniente sul mercato.

Dati alla mano, per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni, LTV al 70%, oggi le migliori offerte disponibili online a tasso fisso partono da un TAN pari al 2,92%, con una rata mensile di 592 euro, mentre quelli variabili partono da un tasso del 2,33% e una rata di 554 euro.

I consigli

Tuttavia, gli anni passano ma le domande importanti restano quando si vuole comprare una casa. La prima riguarda infatti la scelta del finanziamento più conveniente, se a tasso fisso o variabile. «Quando sì è alle prese con la richiesta del finanziamento», spiegano gli esperti di Facile.it «è importante non limitarsi a guardare il tasso. I variabili, seppur convenienti, possono cambiare durante il corso di vita del mutuo, mentre quelli fissi rimangono costanti; non esiste una scelta giusta o sbagliata in assoluto, la decisione va presa sulla base delle caratteristiche del mutuatario. L’intervento di un consulente esperto può essere di aiuto per identificare la soluzione più adatta».

