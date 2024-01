Non è facile tracciare una mappa del tifo calcistico in Italia, sondaggi e numeri sono in continua oscillazione: tutti i dati incrociati portano però a delineare una classifica di massima sulle maglie che più accendono la passione degli amanti del pallone. La Juventus è sempre la regina incontrastata a tre stelle (riservate a chi ha almeno trenta scudetti), mentre il Cagliari fa la sua splendida figura, confermandosi tra le squadre più amate d’Italia. Fuori dai confini nazionali, invece, i consensi più ampi sono per il Milan, che può contare su una tradizione vincente nelle coppe europee.

Il Cagliari

“Una terra, un popolo, una squadra” è lo slogan lanciato negli ultimi anni che inquadra la portata del sostegno per il club rossoblù, seguito e amato in tutta l’Isola. Peculiarità pressoché unica rispetto a quanto succede per le altre formazioni italiane, dove campanili e rivalità spezzano in più parti il tifo locale. In Sardegna non manca la passione per le “grandi” del Nord (Juventus, Inter, Milan) ma niente scalfisce l’amore dei sardi per il Cagliari. Anche la rivalità con Sassari e la Torres (lanciatissima in Serie C) ha un ruolo secondario rispetto all’affetto che Pavoletti e compagni ricevono in tutta l’Isola. I rossoblù possono contare su un ampio sostegno oltremare (e anche fuori dai confini italiani), figlio in parte dell’emigrazione, in parte della passione scoppiata ai tempi di Gigi Riva e dello scudetto del 1970. Secondo i rilevamenti incrociati, i tifosi attivi del Cagliari sono un po’ più di 500mila, che assicurano un prestigioso ottavo posto nella classica assoluta del calcio italiano. Se mai prendesse forma l’idea di una Serie A ristretta d’élite sul modello dello sport professionistico americano, con le squadre più importanti in campo, senza retrocessioni (proposta fatta da più parti e appena rilanciata del presidente del Napoli De Laurentiis), il club rossoblù non avrebbe alcun problema a presentarsi in prima fila nel campionato dei club più importanti d’Italia.

La classifica

La Juventus è nettamente al primo posto, con un numero di tifosi che viaggia tra gli otto e i nove milioni. Dalla sua ha la peculiarità di ricevere sostegno in tutte le regioni, partendo da quelle del Sud. I bianconeri sono la prima squadra in Piemonte, Val d’Aosta, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Umbria e Marche. C’è il paradosso: proprio sotto la Mole sarebbero in leggera maggioranza i tifosi del Torino. Sugli altri gradini del podio ci sono le rivali dello stadio Meazza - Inter e Milan – che viaggiano attorno i quattro milioni di tifosi a testa. Nelle classifiche degli ultimi anni prevale di qualche decina di migliaia di consensi la squadra nerazzurra, che ha ribaltato le gerarchie rispetto alla supremazia del Milan nell’era Berlusconi. L’Inter è prima in Lombardia ed Emilia Romagna, i rossoneri si impongono in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al quarto posto c’è il Napoli, rinforzato dal campionato vinto nell’ultima stagione: gli azzurri hanno circa 2 milioni e 800mila sostenitori, concentrati soprattutto in Campania ma con una presenza notevole anche nelle regioni del Nord. Quinto posto per la Roma, con un milione e 900mila tifosi, presenti soprattutto nella Capitale: i giallorossi sono anche la prima squadra nel Lazio. Al sesto posto c’è la Fiorentina - 700mila tifosi - squadra più amata della Toscana. Segue la Lazio, altra società capitolina, che gode soprattutto del supporto delle province fuori dalla Città metropolitana di Roma: 600mila tifosi e settimo posto. Il Cagliari è ottavo, poi c’è il Torino (quasi 500mila tifosi) che ha tanti estimatori anche in ricordo della cavalcata leggendaria degli anni Quaranta.

Le altre squadre

Al decimo posto compare il Bologna con 300mila tifosi, che proprio in queste settimane stanno sognando per i successi della squadra di Motta. Undicesima posizione per la Sampdoria, squadra più amata della Liguria, con più di 250mila tifosi, seguita a ruota dall’Atalanta, prima squadra nella classifica a non aver mai vinto uno Scudetto. È tredicesimo il Genoa (circa 200mila sostenitori), che negli ultimi decenni ha ceduto lo scettro ai cugini blucerchiati sotto la Lanterna. Poi si va nel Nordest: al 14esimo posto c’è l’Udinese, al 15esimo il Verona.

Le rivalità nel Sud

È molto spezzettato il tifo nelle regioni del Sud: in Sicilia Palermo, Catania e Messina si dividono i numeri principali degli appassionati, tanto che il numero più alto nell’isola arriva dai sostenitori della Juventus. Lo stesso scenario si ripropone in Puglia, con le grandi rivalità tra Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Brindisi: anche qui l’effetto spezzatino premia i bianconeri di Torino. Situazione simile in Calabria, con i tifosi divisi tra Reggina, Catanzaro, Cosenza e Crotone, mentre la Juventus fa ancora una volta il pieno di sostenitori.

Nel mondo

Anche se la Serie A non ha più l’appeal degli ultimi vent’anni del Novecento, le big del calcio italiano sono seguitissime anche all’estero. Sul versante internazionale però le gerarchie si ribaltano: è il Milan a comandare, con 95 milioni di tifosi sparsi per il mondo. Il club rossonero è in ottava posizione nella classifica assoluta davanti ai cugini nerazzurri: l’Inter è al nono posto con circa 60 milioni di sostenitori. La Juventus si deve accontentare della tredicesima posizione, forte dei suoi quasi 30 milioni di sostenitori, mentre la Roma è quindicesima (22 milioni). Le squadre italiane si trovano in ogni caso in posizioni di rincalzo rispetto alle grandi del calcio inglese e spagnolo, seguite da un numero colossale di appassionati. Su numeri così imponenti, però, le cifre sono da considerare a spanne, incrociando i tanti rilevamenti sparsi per il mondo.

Le big d’Europa

In una classifica che vede il dominio assoluto del calcio europeo, la squadra più amata del mondo è il Manchester United (con oltre 600 milioni di tifosi), seguito dal Barcellona (450 milioni) Al terzo posto c’è il Real Madrid (400 milioni), che però, grazie al suo palmares inarrivabile è primo nella graduatoria ristretta del tifo in Europa (davanti a Chelsea e Arsenal). Fuori dal podio mondiale sequenza di squadre inglesi: quarto è il Chelsea, con 150 milioni di tifosi, al quinto posto c’è - in grande ascesa - il Manchester City (oltre 140 milioni di tifosi). Seguono Arsenal (settimo, 120 milioni) e Liverpool (ottavo, 100 milioni). Dopo Inter e Milan, al decimo posto si piazza il Bayern Monaco (50 milioni di tifosi). Undicesimo il Paris Saint Germain (40 milioni), dodicesimo il Tottenham (35 milioni). Segue la Juventus. Quattordicesimo, poco prima della Roma, è il Borussia Dortmund con i suoi 23 milioni di tifosi.

