«In qualità di cineasti, documentaristi e professionisti dell’industria cinematografica e televisiva, scriviamo per esprimere la nostra inequivocabile opposizione alla proposta di fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery».

Così inizia la lettera aperta firmata da oltre 1000 lavoratori di Hollywood, per esprimere contrarietà a un’acquisizione che vale 110 miliardi di dollari.

Un blocco trasversale di attori, registi, sceneggiatori, produttori e maestranze, schierato compatto contro un’operazione che secondo David Ellison, ceo di Paramount Skydance, dovrebbe creare un campione globale dei contenuti, mantenere comunque separati i due studi e arrivare a 30 film all’anno destinati alle sale.

Non la pensano così le star e chi lavora dietro le quinte di questa gloriosa industria.

«Questa operazione consoliderebbe ulteriormente un panorama mediatico già concentrato, riducendo la concorrenza in un momento in cui le nostre industrie – e il pubblico a cui ci rivolgiamo – non se lo possono permettere. Il risultato sarà una riduzione delle opportunità per i creatori, una diminuzione dei posti di lavoro nell'intero ecosistema produttivo, costi più elevati e una minore scelta per il pubblico negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Ancora più allarmante, questa fusione ridurrebbe il numero delle principali case di produzione cinematografica statunitensi a sole quattro.

Il nostro settore è già sottoposto a una forte pressione, in gran parte a causa delle precedenti ondate di consolidamento. Abbiamo assistito a un drastico calo del numero di film prodotti e distribuiti, parallelamente a una riduzione del tipo di storie che vengono finanziate e distribuite. Sempre più spesso, un numero ristretto di entità potenti decide cosa viene prodotto e a quali condizioni, lasciando creatori e imprese indipendenti con meno possibilità di sostentamento per il proprio lavoro.

Il consolidamento dei media ha accelerato la scomparsa dei film a medio budget, l'erosione della distribuzione indipendente, il crollo del mercato delle vendite internazionali, l'eliminazione di una partecipazione significativa agli utili e l'indebolimento dell'integrità dei crediti cinematografici.

Nel loro insieme, questi fattori minacciano la sostenibilità dell’intera comunità creativa. Ciò include mettere a rischio la vita professionale delle decine di migliaia di lavoratori che compongono questa comunità, prevalentemente piccole imprese e società indipendenti radicate nelle economie e comunità locali di tutto il paese.

Siamo profondamente preoccupati dai segnali di sostegno a questa fusione, che privilegia gli interessi di un piccolo gruppo di potenti figure a scapito del bene pubblico. L’integrità, l'indipendenza e la diversità del nostro settore sarebbero gravemente compromesse.

La concorrenza è essenziale per un'economia sana e una democrazia sana. Lo sono altrettanto una regolamentazione e un'applicazione oculata delle norme. La concentrazione dei media ha già indebolito uno dei settori globali più vitali per gli Stati Uniti, un settore che da tempo plasma la cultura e connette le persone in tutto il mondo.

Fortunatamente, qualcuno si sta adoperando per porre rimedio a tutto ciò. Il Procuratore Generale della California, Rob Bonta, e i suoi colleghi di altri Stati, starebbero esaminando attentamente la fusione e valutando azioni legali per bloccarla. Siamo grati per la loro leadership e siamo pronti a sostenere ogni sforzo volto a preservare la concorrenza, proteggere i posti di lavoro e garantire un futuro prospero al nostro settore, alla cultura americana e al nostro prodotto di esportazione più importante».

Tra i firmatari ci sono, ad esempio, Ben Stiller, Edward Norton, Glenn Close, Heather Graham, Emma Thompson, Jane Fonda, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Kristin Scott Thomas, e moltissimi altri.

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