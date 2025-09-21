Il suo allenatore Moreno Giorgi non ha dubbi: «È una predestinata. Capisce in anticipo cosa deve fare e posso dire che non ha mai preso una decisione sbagliata in una giocata. E se non avesse avuto un brutto infortunio l’anno scorso avrebbe anticipato ancora i tempi». Alice Virdis, giovane stella del futsal sardo, classe 2008, 17 anni compiuti lo scorso maggio, incassa i complimenti con un sorriso e guarda avanti. Con la maglia del Cagliari Calcio a 5 femminile gioca il massimo campionato di futsal ed è arrivata a vestire la maglia azzurra facendo il suo esordio con l’Italia nell’amichevole contro il Marocco vinta per 6 a 1. E ora, oltre a pensare ai colori rossoblù, sogna di poter andare ai Mondiali che si disputeranno dal 21 novembre al 7 dicembre nelle Filippine. Azzurre inserite nel girone D quello con Brasile, Iran e Panama.

Ospite a L’Informatore sportivo Calcio a 5, su Radiolina e Videolina, Alice Virdis ha ripercorso quei momenti indimenticabili con la maglia azzurra. «In primo luogo è stato bellissimo già l’essere stata convocata», ha spiegato, «poi esordire è stato meraviglioso. Un momento che porterò per sempre nel mio cuore. Spero di poter arrivare in nazionale altre volte. Devo ancora crescere e migliorare sempre di più». Alice Virdis ha saputo di essere stata inserita nella lista delle convocate da una persona speciale. «Da mia mamma», prosegue. «Il messaggio con la convocazione è arrivato a lei. Poi mi è arrivata la mail. Sono stati momenti di grandi felicità per tutte e due». La partita e gli allenamenti con giocatrici di alto livello sono stati momento di arricchimento per la giovane rossoblù: «Il livello è molto alto. Ci sono giocatrici di grande esperienza e da loro posso solo imparare». L’emozione dell’esordio ha quasi tradito Alice Virdis: «Stavo per entrare in campo con la pettina», ricorda sorridendo. «Poi ho pensato solo a giocare e mi sono tranquillizzata. Sono i momenti precedenti quelli più complicati da gestire. Quando poi entri in campo è tutto più facile».

Alice Virdis con la maglia del Cagliari

Intanto Alice Virdis dà tutto per la sua squadra, il Cagliari. Le rossoblù giocano in serie A e dopo l’ottima stagione dell’anno scorso (salvezza e accesso ai playoff Scudetto) il progetto è quello di ripetersi anche in questa annata. «L’anno scorso è stato fantastico. Cercheremo di ripeterci. Noi daremo il massimo e lotteremo sempre per dare il massimo», aggiunge Virdis. Il suo arrivo al futsal risale a due anni fa. «Mi sono avvicinata a questa disciplina nel 2023 e mi sono appassionata subito», dice la giovane rossoblù. «Una disciplina completamente diversa dal calcio a 11 perché serve molta tecnica e rapidità di pensiero nelle giocate». E, vedendo i risultati raccolti seppur ancora così giovane, e sentendo le parole di allenatore e compagne, la speranza è che Alice Virdis possa regalare tante soddisfazioni al movimento del futsal sardo.

Alice Virdis, la seconda a destra, ospite a L'Informatore Sportivo Calcio a 5 in onda su Radiolina e Videolina il mercoledì dalle 18,30 alle 19

Incominciando anche dalla nazionale azzurra, sperando che Alice Virdis possa fare parte della rosa che andrà nelle Filippine. La ct Francesca Salvatore dopo il sorteggio del girone non ha nascosto l’emozione: «In vita mia pensavo di averne viste e sentite tante, ma ciò che ho provato durante il sorteggio non è ripetibile a parole. È stato commovente, perché vederci fra le 16 squadre del sorteggio mi ha fatto realizzare per davvero quanto sia stata grande l’impresa che abbiamo compiuto». Poi aggiunge: «Ci faremo trovare pronte e sono certa che saremo al 100% delle nostre possibilità. Questo primo storico Mondiale lo dovremo vivere con gioia, felicità e anche un pizzico di spregiudicatezza e follia: ingredienti fondamentali per provare ad arrivare il più in alto possibile. Siamo felici di esserci e di rappresentare il nostro paese». Domenica 23 novembre l’esordio contro Panama. Poi il mercoledì successivo la sfida contro il Brasile e sabato 29 il match contro l’Iran. E la Sardegna del futsal (ma non solo) spera di poter applaudire anche la piccola stella del calcio a 5 isolano, Alice Virdis.

