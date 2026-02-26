Forse l’unica consolazione è che stavolta si tratta di pugili veri, gente che i pugni li dà e li prende. Roba che a vederli sul ring viene sempre da stroppicciarsi gli occhi. La pagliacciata di Tyson contro l’influencer Jack Paul (novembre 2024) resta una macchia sul mondo della boxe. Niente potrà cancellarla, però ecco la nuova sfida tra Floyd “Money” Mayweather e Manny “PacMan” Pacquiao, undici anni dopo la prima volta, ha anche l’effetto di un balsamo su quella ferita. Perché Floyd e Manny sono i protagonisti di una rivalità che ha segnato un’epoca: quando si sfidarono nel 2015, con il titolo mondiale dei pesi welter in palio, la sfida (vinta ai punti da Mayweather) venne battezzato come “incontro del secolo”. A settembre di quest’anno, il 19 a Las Vegas, in diretta mondiale su Netflix, incroceranno di nuovo i guantoni: si sfideranno di nuovo.

Se ne parlava da anni, dopo quell’incontro del 2015 (alla fine un po’ deludente vinto da Floyd anche per un infortunio alla spalla di Manny). Adesso si rifà. E se è verissimo che non sarà una pagliacciata come lo sono stati quelli tra Tyson e Paul o Joshua e Paul, le note stonate, anche in questo caso, non mancano: qualcuno sostiene che non sarebbe una questione di soldi. Bah! Mayweather-Pacquiao è una questione di soldi, eccome. Tutto ciò che riguarda Mayweather lo è: non potrebbe essere altrimenti per uno che è soprannominato money, che viene pagato più di ogni altro sportivo al mondo (200 milioni di dollari nell'ultimo anno) e che tra scommesse, possedimenti, fotografie, regali, ostenta dollari a tutto spiano.

E dire che tutti e due avevano deciso di smettere. Floyd, 48 anni, si era dato anche al wrestling, ma siccome il vero amore non si dimentica mai, ora torna la boxe. E torna al rivale più atteso: PacMan, che di anni ne ha 47, lo scorso luglio nell’incontro per il Mondiale Wbc dei welter con il messicano Barrios (finito in parità) ha dimostrato di essere ancora un pugile vero. “Io e Floyd abbiamo offerto al mondo quello che sembra essere il più grande scontro nella storia della boxe. I tifosi hanno aspettato abbastanza, meritano questa rivincita. Voglio che Floyd viva con la sua unica sconfitta nel suo record professionale, e si ricordi sempre di chi gliel'ha data”, annuncia il filippino. L’attesa è cominciata.

