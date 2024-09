È scattata anche in Sardegna la corsa verso la Carta “Dedicata a te”, l’iniziativa dell’Inps rivolta alle categorie sociali più deboli. Nell’Isola sono circa 35mila i nuclei familiari a cui è destinato il bonus in denaro pari a 500 euro per il sostegno alle spese primarie, in particolare quelle alimentari: requisito fondamentale è il reddito Isee che non deve essere superiore ai 15mila euro all’anno. È escluso dall’aiuto economico chi già percepisce assegni di assistenza legati al nucleo familiare.

Si ritira alle Poste

La carta viene assegnata da Poste italiane, ma sono i Comuni a indicare le liste con i nomi dei beneficiari. L’Inps fa sapere che procede «nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati”. La carta può essere ritirata presso tutti gli uffici postali, non solo quelli vicini al domicilio dei destinatari: si tratta di un supporto magnetico che potrà essere acquisito appena si riceverà la comunicazione da parte del Comune di residenza. Chi è già in possesso della carta dal 2023 non dovrà far altro che attendere la ricarica da parte dell’Inps: non serve pertanto alcun tipo di collegamento con gli uffici postali.

Gli aiuti nell’Isola

In Sardegna sono quasi 80mila i potenziali singoli percettori (i nuclei familiari sono composti in media da 2,2 persone) della carta “Dedicata a te“, che potrà essere utilizzata per acquistare generi alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici), carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Non è possibile invece comprare farmaci. Il Governo ha peraltro attivato delle convenzioni che garantiscono uno sconto pari al 15 per cento sugli acquisti nei centri della grande distribuzione. Riduzioni sono previste anche per l’acquisto di carburanti (soprattutto con il riconoscimento di buoni da utilizzare successivamente). Per i dettagli sulle modalità di utilizzo della carta, sul regolamento e sugli esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative promozionali si può consultare il sito del ministero dell’Agricoltura e quello del ministero del Made in Italy.

Tempi stretti

La durata dell’iniziativa “Dedicata a te” non si spinge oltre l’inverno prossimo. Il primo movimento di spesa dev’essere fatto entro il 16 dicembre, altrimenti la carta si disattiva. E l’utilizzo dell’intera dotazione della carta - 500 euro – dovrà essere completato entro il 28 febbraio del 2025 .

