Si avvicina un anniversario importante: le trenta edizioni di Monumenti Aperti che dall’esordio, nel 1997, vede una costante: Cagliari città capofila. E così anche questa volta la manifestazione pensata e organizzata per valorizzare i beni culturali, ideata dall’associazione Imago Mundi, scatterà da Cagliari nel weekend del 18 e 19 aprile. Poi, fino al 9 novembre, sarà la volta di altri 100 Comuni (molti quelli sardi) con il coinvolgimento di tutte e 20 le Regioni italiane: l’occasione per visitare siti e monumenti nascosti, tesori della Penisola spesso non fruibili partendo dalla Valle d'Aosta per arrivare alla Sicilia.

Dunque quest’anno la manifestazione ha anticipato di un po’ i tempi visti i tanti appuntamenti previsti a Cagliari nel mese di maggio: non solo la festa di Sant’Efisio ma anche le regata preliminari dell’America’s Cup in programma proprio nelle acque del Golfo degli Angeli. A breve si conoscerà l’elenco di tutti i monumenti e siti di valore culturale che potranno essere ammirati nella due giorni cagliaritana. Tra i siti di interesse certamente ci sarà la Necropoli punica di Tuvixeddu, la più grande del Mediterraneo. Ma come sempre accade Monumenti Aperti vede tutta la Sardegna grande protagonista con numerosi Comuni che parteciperanno, in diverse date, come Alghero, Aritzo, Arzachena, Carloforte, Nuoro, Oristano, Sassari, Quartu, Pula e Villasimius solo per citarne alcuni.

Ma l’elenco è in aggiornamento, con le ultime recenti new entry di questa edizione nel resto della Penisola: il borgo gioiello di Aymavilles, in Valle d'Aosta, e l'apertura della Cripta delle Opere della Misericordia nel borgo di Santa Maria del Molise, in provincia di Isernia. In questo modo le Regioni rappresentante sono diventate 20 per questa edizione particolare, la trentesima.

Come detto si parte dal 18 aprile a Cagliari e si andrà avanti fino al 9 novembre: saranno numerose le occasioni per visitare siti e monumenti nascosti. Si parla di circa ottocento monumenti con il coinvolgimento di più di 100 comunità e comuni, come ricordato nella presentazione nazionale di questi giorni a Palazzo Falletti, a Roma.

La presentazione della manifestazione a Roma

Perché Monumenti Aperti, nata trent’anni da in Sardegna, da due è diventata una manifestazione nazionale, come ricordato da Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi OdV e tra i fondatori del progetto. Così una iniziativa sperimentale, con le visite guidate domenicali in luoghi non fruibili al pubblico, è diventata visto il successo incassato, una manifestazione attesa dai cittadini e che ha raggiunto tutte le Regioni italiane, dopo i primi esperimenti come quello del 2013 in Piemonte. E in due anni si sono aggiunte tante altre città della Penisola.

Oltre a valorizzare monumenti e bellezze culturali, Monumenti Aperti coinvolge anche le scuole di ogni ordine e grado. Infatti oltre ai volontari sono chiamati a raccolta gli studenti che, con l’aiuto dei loro professori, diventano guide per i visitatori.

Monumenti Aperti a Cagliari: ospedale civile

Nella presentazione sono state evidenziate le novità della nuova edizione che, come ribadito, prenderà il via a Cagliari per poi proseguire con, tra gli altri, Quiliano in Liguria, crocevia tra mare e monti, gli scorci medievali di Pinerolo in Piemonte e la preromana Benevento in Campania, la cripta di Saint-Léger ad Aymavilles, uno dei beni religiosi più rilevanti dell'alta Valle d'Aosta, Palermo in Sicilia e a giugno a Perugia. E ancora Gravellona Toce, Bellinzago Novarese, Torino, Ferrara, Latronico, Siracusa, Trieste, Cosenza, Montefano, Roma, Treviso, Venezia, per arrivare a novembre a Milano, Chieti, Bitonto, Campi Bisenzio.

Il progetto, coordinato dall'associazione Imago Mundi, ha coinvolto negli anni oltre 175mila studenti e 63mila volontari che hanno raccontato circa tremila monumenti in 210 Comuni delle regioni italiane. Tutte le informazioni su monumentiaperti.com.

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