Da sempre, quando doveva partire per un viaggio importante, Papa Francesco aveva una tappa fissa: la basilica di Santa Maria Maggiore, davanti all’icona della Salus Populi Romani. Un gesto semplice, sempre lo stesso: un mazzo di fiori alla Madonna, una preghiera, il silenzio. Lo faceva all’andata e al ritorno, per ringraziare.

Ora quel legame è diventato eterno: è qui che Papa Francesco ha scelto di essere sepolto, nella basilica che più di tutte ha amato durante il suo pontificato. Non nelle Grotte Vaticane, dove riposano molti suoi predecessori, ma in uno dei luoghi più antichi e significativi del cristianesimo romano.

Santa Maria Maggiore non è una chiesa qualunque. È una delle quattro basiliche papali di Roma, l’unica che – secondo la tradizione – conserva ancora la sua struttura originaria del V secolo. Si trova sull’Esquilino, uno dei sette colli di Roma, e da secoli è un punto di riferimento per i fedeli. Ma è anche un luogo di grandi sepolture. Sotto le sue navate e nelle cappelle laterali riposa una piccola parte della storia della Chiesa.

Papa Francesco è solo l’ultimo, in ordine di tempo, a essere stato sepolto qui. Non è il primo. Nel corso dei secoli, diversi papi hanno scelto questa basilica. Come Papa Sisto V, il papa “tosto” così lo avevano ribattezzato i romani. Poi ci fu Papa Adriano II, che regnò nel IX secolo, e Papa Niccolò IV, primo francescano salito al soglio pontificio, morto nel 1292.