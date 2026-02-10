A primavera circa 430mila sardi saranno chiamati al voto per rinnovare i Consiglio comunali e per eleggere i sindaci. Quasi un terzo della popolazione è alla vigilia di amministrative molto seguite – come accade a ogni lustro.

In tutto 148 sui 377 Comuni della Sardegna: tre con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (Quartu Sant’Elena, Sestu e Porto Torres), più due capoluoghi di Provincia (Tempio e Sanluri). L’assessorato regionale agli Enti locali non ha ancora stabilito la data delle amministrative: solitamente vengono programmate tra maggio e giugno. Un mese prima dell’apertura dell’urne la scadenza per la presentazione delle liste. Ovviamente in tutti i centri interessati dal voto è già tempo di riunioni preliminari per stabilire alleanze e candidature, per il momento in stand by. Anche se le indiscrezioni fioccano.

Graziano Milia (foto archivio U. s.)

E’ Quartu Sant’Elena, la terza città della Sardegna, il centro più importante che andrà al voto in questa tornata di amministrative e in questo caso la ricandidatura del sindaco in carica Graziano Milia è già ufficiale. Resta da capire quali saranno le liste al suo fianco e se riallaccerà il rapporto con il Pd. Il centro destra punterà su Lucio Turru, un gruppo civico invece su Roberto Matta. I giochi sono aperti.

A Sestu lascerà il Municipio Paola Secci, che dopo due mandati non potrà più ricandidarsi per la guida del Municipio. La situazione è in continua evoluzione: il vice sindaco Massimo Bullitta sembrava l’erede designato ma si intravede qualche ostacolo. Altri papabili capilista sono Michela Mura (Pd) e Antonio Manca.

Il sindaco di Tempio Gianni Addis (foto archivio Us)

A Tempio ci sarà un record di candidati: oltre all’attuale sindaco Gianni Addis, in lizza l’ex assessore regionale Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta, Fianna Masu e Marina Tamponi. A Porto Torres già ufficiale la ricandidatura dell’attuale primo cittadino Massimo Mulas, per il resto lavori in corso.

Certa la ricandidatura di Alberto Urpi a Sanluri, che ha governato la cittadina di fatto senza opposizione per cinque anni: la lista che lo aveva sfidato era composta da non residenti. Stavolta invece potrebbe presentarsi un gruppo di sanluresi.

A Settimo San Pietro forti probabilità che Gigi Puddu corra per il terzo mandato. A Dolianova, si ripresenterà Ivan Piras (consigliere regionale Forza Italia ) per il terzo mandato consecutivo. Difficile dire chi potrà sfidarlo. A Maracalagonis si ricandida Francesca Fadda, figlia dell’ex sindaco Mario, opposta al suo ex vice Antonio Melis dopo la spaccatura in maggioranza. Si parla di liste guidate da Marco Cantori (capo dei vigili), Gianluca Vinicio Sanna.

A Uta la vice sindaca Michela Mua intende correre per la poltrona principale, lasciata libera da Giacomo Porcu. Non si conoscono eventuali liste alternative. Villaputzu potrebbe ritentare l’elezione Sandro Porru (consigliere regionale) per il terzo mandato, l’opposizione è al lavoro. Goni spera di dire addio al commissario. A Mandas riecco il sindaco Umberto Oppus, manca solo l’ufficialità. Burcei dovrebbe vedere la riproposizione dell’uscente Simone Monni.

Nel Medio Campidano si vota in diversi importanti paesi. Guspini, feudo del Pd, deve scegliere il successore di GiuseppeDe anti, attuale presidente della nuova Provincia. A Pabillonis Riccardo Sanna è avviato alla ricandidatura.

Il sindaco di Mandas Umberto Oppus

Arborea e Santa Giusta i centri più importanti al voto nell’oristanese, Ittiri, Pattada, Calangianus e La Maddalena nella provincia di Sassari e in Gallura.

Di seguito l’elenco dei centri che vanno al voto, con il numero dei residenti e il sindaco atrtuialmente in carica.

Città metropolitana Cagliari

Ballao (731) Gian Franco Raffaele Frongia

Burcei (2.666) Simone Monni

Dolianova (9.496) Ivan Piras

Domus de Maria (1.628) Maria Concetta Spada

Escolca (543) Eugenio Lai

Goni (455) commissario

Guamaggiore (919) Antonio Cappai

Mandas (2.028) Umberto Oppus

Maracalagonis (7.909) Francesca Fadda

Muravera (5.171) Salvatore Piu

Nuraminis (2.339) Stefano Anni

Nurri (2.034) Antonello Atzeni

Orroli (2.017) Alessandro Boi

Ortacesus (883) Maria Carmela Lecca

Quartu Sant'Elena (68.853) Graziano Ernesto Milia

Sadali (873) Barbara Laconi

San Basilio(1.150) Albino Porru

Serdiana (2.665) Maurizio Cuccu

Sestu (20.800) Maria Paola Secci

Settimo San Pietro (6.882) Gian Luigi Puddu

Silius (1.064) Antonio Forci

Suelli (1.082) Massimiliano Garau

Ussana (4.023) Emidio Contini

Uta (8.671) Giacomo Porcu

Villa San Pietro (2.165) Marina Madeddu

Villaputzu (4.509) Sandro Porcu

Gallura

Aggius (1.405) Nicola Muzzu

Berchidda (2.634) Andrea Nieddu

Bortigiadas (729) Nicolo' Saba

Buddusò (3.659) Massimo Satta

La Maddalena (10.687) Fabio Lai

Luogosanto (1.818) Agostino Pirredda

Monti (2.348) Emanuele Antonio Mutzu

Oschiri (3.051) Roberto Carta

Padru (2.055) Antonello Idini

San Teodoro (4.992) Rita Deretta

Sant'Antonio di Gallura (1.443) Carlo Duilio Viti

Santa Teresa Gallura (5.006) Nadia Matta

Tempio Pausania (13.329) Giovanni Antonio Addis

Medio Campidano

Barumini (1.176) Michele Zucca

Gonnosfanadiga (6.243) Andrea Paolo Giuseppe Floris

Guspini (11.134) Giuseppe De Fanti

Lunamatrona (1.649) Italo Carruciu

Pabillonis (2.540) Riccardo Sanna

Sanluri (8.170) Alberto Urpi

Segariu (1.112) Andrea Fenu

Siddi (595) Marco Pisanu

Tuili (948) Andrea Locci

Ussaramanna (492) Marco Sideri

Villanovafranca (1.201) Matteo Castangia

Nuoro

Atzara (1.026) Alessandro Corona

Austis (772) Benedetto Pitzeri

Birori (499) Silvia Cadeddu

Bortigali (1.205) Francesco Caggiari

Desulo (2.149) Giovanni Cristian Melis

Gavoi (2.497) Salvatore Lai

Lei (470) Luigi Cadau

Lodè (1.529) Antonella Canu

Mamoiada (2.426) Luciano Barone

Noragugume (286) Rita Zaru

Ollolai (1.202) Francesco Columbu

Olzai (774) Maria Maddalena Agus

Onifai (697) Luca Monne

Osidda (219) Antonio Serafino Doneddu

Ottana (2.199) Franco Saba

Posada (3.020) Salvatore Ruiu

Seulo (795) Enrico Salvatore Murgia

Tiana (444) Pietro Zedda

Tonara (1.812) Pierpaolo Sau

Torpè (2.720) Martino Giovanni Sanna

Ogliastra

Arzana (2.259) Angelo Ivano Stochino

Elini (559) Vitale Pili

Gairo (1.304) Sergio Lorrai

Ilbono (2.004) Giampietro Murru

Loceri (1.279) Gianfranco Lecca

Urzulei (1.125) Ennio Arba

Ussassai (473) Francesco Usai

Oristano

Abbasanta (2.594) Patrizia Carta

Allai (358) Antonio Pili

Arborea (3.777) Manuela Pintus

Assolo (348) Giuseppe Minnei

Asuni (311) Gionata Petza

Baressa (568) Mauro Cau

Bidonì (128) Ilaria Sedda

Busachi (1.172) Giovanni Orru'

Curcuris (311) Raffaele Salvatore Pilloni

Flussio (426) Giovanni Antonio Zucca

Fordongianus (850) Serafino Pischedda

Ghilarza (4.241) Stefano Licheri

Gonnosnò (712) Ignazio Peis

Gonnostramatza (809) Maria Agnese Abis

Laconi (1.685) Salvatore Argiolas

Masullas (1.012) Ennio Vacca

Mogoro (3.959) Donato Cau

Montresta (440) Salvatore Salis

Neoneli (622) Salvatore Cau

Norbello (1.141) Matteo Manca

Nurachi (1.692) Renzo Ponti

Palmas Arborea (1.475) Emanuele Cadoni

Pau (276) Alessia Valente

Paulilatino (2.096) Domenico Gallus

Samugheo (2.796) Basilio Patta

San Nicolò d'Arcidano (2.526) Davide Fanari

San Vero Milis (2.434) Luigi Tedeschi

Santa Giusta (4.646) Andrea Casu

Santu Lussurgiu (2.229) Diego Loi

Sennariolo (155) Gianbattista Ledda

Siamaggiore (884) Davide Dessi'

Siapiccia (344) Raimondo Deidda

Simaxis (2.146) Giacomo Obinu

Suni (994) Massimo Falchi

Ulà Tirso (475) Danilo Cossu

Usellus (727) Fabrizio Cao

Villa Sant'Antonio (333) Fabiano Frongia

Zeddiani (1.131) Claudio Pinna

Città metropolitana Sassari

Bessude (391) Roberto Marras

Bonnanaro (930) Giovanni Antonio Carta

Bottidda (651) Ivo Nieddu

Bultei (841) Daniele Arca

Burgos (856) Leonardo Tilocca

Cossoine (765) Sabrina Sassu

Giave (494) Gian Mario Chessa

Ittireddu (481) Franco Campus

Ittiri (8.097) Antonio Sau

Laerru (859) Massimiliano Leonardo Manca

Mara (526) Paolo Chessa

Nule (1.293) Antonio Giuseppe Mellino

Nulvi (2.648) Antonello Cubaiu

Osilo (2.834) Giovanni Ligios

Ossi (5.513) Pasquale Lubinu

Pattada (2.892) Angelo Sini

Perfugas (2.272) Giovanni Filiziu

Ploaghe (4.350) Carlo Sotgiu

Porto Torres (21.330) Massimo Mulas

Pozzomaggiore (2.416) Mariano Soro

Romana (497) Lucia Catte

Siligo (812) Giovanni Porcheddu

Tergu (606) Luca Ruzzu

Thiesi (2.814) Gianfranco Soletta

Usini (4.237) Antonio Brundu

Valledoria (4.264) Marco Muretti

Viddalba (1.623) Gavino Giovanni Andrea Salvatore Oggiano

Sulcis

Giba (1.919) Andrea Pisanu

Musei (1.512) Sasha Sais

Piscinas (816) Mariano Cogotti

Santadi (3.194) Massimo Impera

Tratalias (1.020) Emanuele Pes

Villamassargia (3.440) Debora Porra'

