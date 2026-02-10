Comunali, si vota in 148 paesi sardiI numeri delle elezioni amministrative della Primavera
A primavera circa 430mila sardi saranno chiamati al voto per rinnovare i Consiglio comunali e per eleggere i sindaci. Quasi un terzo della popolazione è alla vigilia di amministrative molto seguite – come accade a ogni lustro.
In tutto 148 sui 377 Comuni della Sardegna: tre con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (Quartu Sant’Elena, Sestu e Porto Torres), più due capoluoghi di Provincia (Tempio e Sanluri). L’assessorato regionale agli Enti locali non ha ancora stabilito la data delle amministrative: solitamente vengono programmate tra maggio e giugno. Un mese prima dell’apertura dell’urne la scadenza per la presentazione delle liste. Ovviamente in tutti i centri interessati dal voto è già tempo di riunioni preliminari per stabilire alleanze e candidature, per il momento in stand by. Anche se le indiscrezioni fioccano.
E’ Quartu Sant’Elena, la terza città della Sardegna, il centro più importante che andrà al voto in questa tornata di amministrative e in questo caso la ricandidatura del sindaco in carica Graziano Milia è già ufficiale. Resta da capire quali saranno le liste al suo fianco e se riallaccerà il rapporto con il Pd. Il centro destra punterà su Lucio Turru, un gruppo civico invece su Roberto Matta. I giochi sono aperti.
A Sestu lascerà il Municipio Paola Secci, che dopo due mandati non potrà più ricandidarsi per la guida del Municipio. La situazione è in continua evoluzione: il vice sindaco Massimo Bullitta sembrava l’erede designato ma si intravede qualche ostacolo. Altri papabili capilista sono Michela Mura (Pd) e Antonio Manca.
A Tempio ci sarà un record di candidati: oltre all’attuale sindaco Gianni Addis, in lizza l’ex assessore regionale Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta, Fianna Masu e Marina Tamponi. A Porto Torres già ufficiale la ricandidatura dell’attuale primo cittadino Massimo Mulas, per il resto lavori in corso.
Certa la ricandidatura di Alberto Urpi a Sanluri, che ha governato la cittadina di fatto senza opposizione per cinque anni: la lista che lo aveva sfidato era composta da non residenti. Stavolta invece potrebbe presentarsi un gruppo di sanluresi.
Interessanti anche le competizioni per le amministrative.
A Settimo San Pietro forti probabilità che Gigi Puddu corra per il terzo mandato. A Dolianova, si ripresenterà Ivan Piras (consigliere regionale Forza Italia ) per il terzo mandato consecutivo. Difficile dire chi potrà sfidarlo. A Maracalagonis si ricandida Francesca Fadda, figlia dell’ex sindaco Mario, opposta al suo ex vice Antonio Melis dopo la spaccatura in maggioranza. Si parla di liste guidate da Marco Cantori (capo dei vigili), Gianluca Vinicio Sanna.
A Uta la vice sindaca Michela Mua intende correre per la poltrona principale, lasciata libera da Giacomo Porcu. Non si conoscono eventuali liste alternative. Villaputzu potrebbe ritentare l’elezione Sandro Porru (consigliere regionale) per il terzo mandato, l’opposizione è al lavoro. Goni spera di dire addio al commissario. A Mandas riecco il sindaco Umberto Oppus, manca solo l’ufficialità. Burcei dovrebbe vedere la riproposizione dell’uscente Simone Monni.
Nel Medio Campidano si vota in diversi importanti paesi. Guspini, feudo del Pd, deve scegliere il successore di GiuseppeDe anti, attuale presidente della nuova Provincia. A Pabillonis Riccardo Sanna è avviato alla ricandidatura.
Arborea e Santa Giusta i centri più importanti al voto nell’oristanese, Ittiri, Pattada, Calangianus e La Maddalena nella provincia di Sassari e in Gallura.
Di seguito l’elenco dei centri che vanno al voto, con il numero dei residenti e il sindaco atrtuialmente in carica.
Città metropolitana Cagliari
Ballao (731) Gian Franco Raffaele Frongia
Burcei (2.666) Simone Monni
Dolianova (9.496) Ivan Piras
Domus de Maria (1.628) Maria Concetta Spada
Escolca (543) Eugenio Lai
Goni (455) commissario
Guamaggiore (919) Antonio Cappai
Mandas (2.028) Umberto Oppus
Maracalagonis (7.909) Francesca Fadda
Muravera (5.171) Salvatore Piu
Nuraminis (2.339) Stefano Anni
Nurri (2.034) Antonello Atzeni
Orroli (2.017) Alessandro Boi
Ortacesus (883) Maria Carmela Lecca
Quartu Sant'Elena (68.853) Graziano Ernesto Milia
Sadali (873) Barbara Laconi
San Basilio(1.150) Albino Porru
Serdiana (2.665) Maurizio Cuccu
Sestu (20.800) Maria Paola Secci
Settimo San Pietro (6.882) Gian Luigi Puddu
Silius (1.064) Antonio Forci
Suelli (1.082) Massimiliano Garau
Ussana (4.023) Emidio Contini
Uta (8.671) Giacomo Porcu
Villa San Pietro (2.165) Marina Madeddu
Villaputzu (4.509) Sandro Porcu
Gallura
Aggius (1.405) Nicola Muzzu
Berchidda (2.634) Andrea Nieddu
Bortigiadas (729) Nicolo' Saba
Buddusò (3.659) Massimo Satta
La Maddalena (10.687) Fabio Lai
Luogosanto (1.818) Agostino Pirredda
Monti (2.348) Emanuele Antonio Mutzu
Oschiri (3.051) Roberto Carta
Padru (2.055) Antonello Idini
San Teodoro (4.992) Rita Deretta
Sant'Antonio di Gallura (1.443) Carlo Duilio Viti
Santa Teresa Gallura (5.006) Nadia Matta
Tempio Pausania (13.329) Giovanni Antonio Addis
Medio Campidano
Barumini (1.176) Michele Zucca
Gonnosfanadiga (6.243) Andrea Paolo Giuseppe Floris
Guspini (11.134) Giuseppe De Fanti
Lunamatrona (1.649) Italo Carruciu
Pabillonis (2.540) Riccardo Sanna
Sanluri (8.170) Alberto Urpi
Segariu (1.112) Andrea Fenu
Siddi (595) Marco Pisanu
Tuili (948) Andrea Locci
Ussaramanna (492) Marco Sideri
Villanovafranca (1.201) Matteo Castangia
Nuoro
Atzara (1.026) Alessandro Corona
Austis (772) Benedetto Pitzeri
Birori (499) Silvia Cadeddu
Bortigali (1.205) Francesco Caggiari
Desulo (2.149) Giovanni Cristian Melis
Gavoi (2.497) Salvatore Lai
Lei (470) Luigi Cadau
Lodè (1.529) Antonella Canu
Mamoiada (2.426) Luciano Barone
Noragugume (286) Rita Zaru
Ollolai (1.202) Francesco Columbu
Olzai (774) Maria Maddalena Agus
Onifai (697) Luca Monne
Osidda (219) Antonio Serafino Doneddu
Ottana (2.199) Franco Saba
Posada (3.020) Salvatore Ruiu
Seulo (795) Enrico Salvatore Murgia
Tiana (444) Pietro Zedda
Tonara (1.812) Pierpaolo Sau
Torpè (2.720) Martino Giovanni Sanna
Ogliastra
Arzana (2.259) Angelo Ivano Stochino
Elini (559) Vitale Pili
Gairo (1.304) Sergio Lorrai
Ilbono (2.004) Giampietro Murru
Loceri (1.279) Gianfranco Lecca
Urzulei (1.125) Ennio Arba
Ussassai (473) Francesco Usai
Oristano
Abbasanta (2.594) Patrizia Carta
Allai (358) Antonio Pili
Arborea (3.777) Manuela Pintus
Assolo (348) Giuseppe Minnei
Asuni (311) Gionata Petza
Baressa (568) Mauro Cau
Bidonì (128) Ilaria Sedda
Busachi (1.172) Giovanni Orru'
Curcuris (311) Raffaele Salvatore Pilloni
Flussio (426) Giovanni Antonio Zucca
Fordongianus (850) Serafino Pischedda
Ghilarza (4.241) Stefano Licheri
Gonnosnò (712) Ignazio Peis
Gonnostramatza (809) Maria Agnese Abis
Laconi (1.685) Salvatore Argiolas
Masullas (1.012) Ennio Vacca
Mogoro (3.959) Donato Cau
Montresta (440) Salvatore Salis
Neoneli (622) Salvatore Cau
Norbello (1.141) Matteo Manca
Nurachi (1.692) Renzo Ponti
Palmas Arborea (1.475) Emanuele Cadoni
Pau (276) Alessia Valente
Paulilatino (2.096) Domenico Gallus
Samugheo (2.796) Basilio Patta
San Nicolò d'Arcidano (2.526) Davide Fanari
San Vero Milis (2.434) Luigi Tedeschi
Santa Giusta (4.646) Andrea Casu
Santu Lussurgiu (2.229) Diego Loi
Sennariolo (155) Gianbattista Ledda
Siamaggiore (884) Davide Dessi'
Siapiccia (344) Raimondo Deidda
Simaxis (2.146) Giacomo Obinu
Suni (994) Massimo Falchi
Ulà Tirso (475) Danilo Cossu
Usellus (727) Fabrizio Cao
Villa Sant'Antonio (333) Fabiano Frongia
Zeddiani (1.131) Claudio Pinna
Città metropolitana Sassari
Bessude (391) Roberto Marras
Bonnanaro (930) Giovanni Antonio Carta
Bottidda (651) Ivo Nieddu
Bultei (841) Daniele Arca
Burgos (856) Leonardo Tilocca
Cossoine (765) Sabrina Sassu
Giave (494) Gian Mario Chessa
Ittireddu (481) Franco Campus
Ittiri (8.097) Antonio Sau
Laerru (859) Massimiliano Leonardo Manca
Mara (526) Paolo Chessa
Nule (1.293) Antonio Giuseppe Mellino
Nulvi (2.648) Antonello Cubaiu
Osilo (2.834) Giovanni Ligios
Ossi (5.513) Pasquale Lubinu
Pattada (2.892) Angelo Sini
Perfugas (2.272) Giovanni Filiziu
Ploaghe (4.350) Carlo Sotgiu
Porto Torres (21.330) Massimo Mulas
Pozzomaggiore (2.416) Mariano Soro
Romana (497) Lucia Catte
Siligo (812) Giovanni Porcheddu
Tergu (606) Luca Ruzzu
Thiesi (2.814) Gianfranco Soletta
Usini (4.237) Antonio Brundu
Valledoria (4.264) Marco Muretti
Viddalba (1.623) Gavino Giovanni Andrea Salvatore Oggiano
Sulcis
Giba (1.919) Andrea Pisanu
Musei (1.512) Sasha Sais
Piscinas (816) Mariano Cogotti
Santadi (3.194) Massimo Impera
Tratalias (1.020) Emanuele Pes
Villamassargia (3.440) Debora Porra'