I tifosi del Cagliari lo ricordano soprattutto per le sue scorribande con la maglia rossoblù nel biennio 2023-24, quando in 22 presenze mise a segno tre reti in Serie A prima di fare ritorno alla Roma. Oggi Eldor Shomurodov ha trovato la sua dimensione migliore lontano dall’Italia: l’attaccante uzbeko è infatti capocannoniere della Süper Lig turca, mettendo a segno un numero di gol (14, per ora) che lo proietta in cima alla classifica marcatori del massimo campionato turco.

L’ex punta del Cagliari gioca attualmente con l’Istanbul Başakşehir, club della Super Lig che lo ha prelevato dalla Roma con la formula del prestito oneroso nell’estate 2025, con diritto di riscatto fissato a circa 2,8-3 milioni di euro, cifra che il club turco potrebbe esercitare già a gennaio o al termine della stagione in caso di salvezza.

Shomurodov, classe 1995, ha iniziato la carriera in Uzbekistan prima di fare una buona esperienza in Russia con il Rostov. L’attaccante poi è approdato nel calcio europeo con la maglia del Genoa prima di trasferirsi alla Roma nel 2021. In giallorosso ha vissuto momenti importanti,come la Conference League, ma senza mai imporsi come quel finalizzatore continuo.

La parentesi al Cagliari nella stagione 2023-24, conclusa con tre gol in campionato, fu vista da alcuni come un’occasione in parte sprecata per trovare continuità. Il trasferimento in Turchia ha cambiato la narrazione: Shomurodov ha ritrovato fiducia, spazio e soprattutto gol, diventando una delle sorprese più importanti della Süper Lig.

Shomurodov guida la classifica dei marcatori della Süper Lig con 14 gol in 20 presenze nella stagione 2025-26, davanti ad altri nomi di peso come Paul Onuachu del Trabzonspor e i vari Talisca e Mauro Icardi.

La progressione dell’uzbeko è evidente: dopo un inizio di stagione in cui aveva già sorpreso con sette/otto reti nelle prime giornate, il giocatore ha mantenuto un rendimento consistente anche nelle settimane successive, diventando un punto di riferimento offensivo per la sua squadra.

Le ultime reti segnata da Shomurodov con la maglia del Cagliari risalgono al 9 marzo 2024, quando realizzò una doppietta nel 4-2 casalingo contro la Salernitana in Serie A.

