Piste intelligenti che richiedano poca manutenzione e che non danneggino i motori degli aerei. Cagliari è stato uno dei primi aeroporti internazionali a dotarsi di una pista intelligente. Per le sue caratteristiche di tipo "flessibile strumentata" la pista del Mario Mameli è stata esempio in ambito internazionale di sperimentazione per l'installazione di strumenti di misura in ogni strato della pavimentazione aeroportuale, in grado di rilevare i valori delle pressioni e degli spostamenti e deformazioni sull'asse della pista conseguenti alle manovre di decollo, atterraggio e rullaggio di tutto il traffico aereo.

A capo di questo risultato la facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari che, nei giorni scorsi, ha promosso un seminario tra i più importanti esperti del settore.

Mauro Coni, professore di “Strade, ferrovie e aeroporti” dell’Università di Cagliari

“Cagliari ha accolto con entusiasmo la conferenza Desap 2025 (Design and Sustainability of Airport Pavements) con oltre 180 partecipanti, un evento internazionale dedicato alle sfide e alle opportunità legate allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e stradali”, spiega Mauro Coni, professore di “Strade, ferrovie e aeroporti” della facoltà di Ingegneria del capoluogo della Sardegna. “Organizzata dal gruppo Sardinia Green Road dell’Università di Cagliari, dal Politecnico di Milano e altri prestigiosi partner (ITC Illinois Center for Transportation e Federal Aviation Administration, Asit, Enac, Ordine Nazionale degli Ingegneri e Architetti, Siteb, società di gestione degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero), l’iniziativa è stata un punto d'incontro tra accademici, professionisti e istituzioni, uniti dal comune obiettivo di ragionare sul futuro del settore. Coni ha sottolineato l’importanza strategica ed economica del tema. “I metodi, le tecniche e i materiali sviluppati oggi per gli aeroporti diverranno gli standard delle infrastrutture di domani”. Il sistema aeroportuale internazionale sta crescendo più rapidamente del previsto, e sarà necessario adottare tecnologie all’avanguardia e strategie innovative per garantire il progresso in armonia con i principi di sostenibilità e economia circolare.

Di particolare interesse l’intervento di Alessandro Marradi, dell’Università di Firenze, che ha presentato soluzioni sostenibili per la manutenzione aeroportuale, con specifico riferimento ad una serie di interventi realizzati in ambito aeroportuale con tecnologie ad elevata sostenibilità, caratterizzati da una percentuale di reimpiego di materiali riciclati significativamente elevata. Di rilievo il tema proposto da Imad L. Al-Qadi, che ha esplorato il potenziale di materiali a emissioni zero e processi produttivi avanzati per ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture di trasporto, mettendo in evidenza come tecnologie a basso consumo energetico e una manutenzione intelligente possano garantire le prestazioni, ridurre l’intensità energetica e le emissioni. Le sue parole hanno suscitato grande interesse, ribadendo il ruolo cruciale dell’innovazione e della ricerca nel settore.

Maurizio Crispino, ordinario di Ingegneria delle Strade, Ferrovie e Aeroporti al Politecnico di Milano, ha illustrato l’Airport Pavement Management System (Apms) applicato agli aeroporti di Milano. Spiegando, nel contesto normativo italiano, i metodi di raccolta e analisi dei dati, i criteri di manutenzione e i risultati ottenuti. Il professor Juan Gallego, della Università Politecnica di Madrid, ha presentato una relazione su “Self-Sensing Asphalt Pavements”, illustrando l’evoluzione delle pavimentazioni verso sistemi intelligenti in grado di monitorare in tempo reale il proprio stato. L’intervento ha offerto una panoramica sulle tecnologie attualmente in sviluppo, con esempi concreti dei progetti condotti in Spagna, orientati all’uso di materiali sostenibili e soluzioni multifunzionali.

