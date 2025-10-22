Una bimba di 18 mesi è rimasta gravemente ferita ieri mattina in un incidente stradale avvenuto in via Nazionale, all’uscita da Villacidro. La piccola è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu a Cagliari. Feriti in maniera lieve i genitori che viaggiavano con lei su una minicar.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13. La famiglia era a bordo di una minicar bianca che viaggiava in via Nazionale, la strada che attraversa il centro abitato. Superato il distributore della Erg – in base alle prime informazioni – ci sarebbe stato un problema con i freni. Il padre della bambina – che era al volante – non sarebbe riuscito a controllare la macchinina che è finita con le ruote all’aria. Nell’impatto la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

