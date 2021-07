A volte ritornano. Nel caso di Cindy Lee Fezzi, ufficializzata oggi dall’Hermaea Olbia, si tratta di un ritorno a distanza di diversi anni.

La banda lombarda, classe 1997, aveva indossato la maglia biancoblu nella stagione 2015/16, esordendo nella A2 di volley femminile proprio quell’anno, appena 18enne.

"Cindy è cresciuta tanto, arriva da un'ottima annata a Palau, in B1, durante la quale ha saputo confermare i suoi progressi, è un'attaccante dotata di buoni fondamentali di seconda linea e ben strutturata fisicamente", dice di lei il direttore generale hermeino Michelangelo Anile. "La riteniamo pronta per recitare un ruolo importante in Serie A2 e siamo certi che darà una mano consistente alla squadra".

Nata a Lecco il 3 gennaio 1997 ma originaria di Como, Fezzi ha mosso i primi passi alla Pallavolo Olgiate 1996, con cui, nella stagione 2013/14, ha giocato in Serie D. A seguire, Orago Volley in B1, ma anche Olbia e Mondovì in A2: nell'ultima annata la schiacciatrice è stata tra le protagoniste della prodigiosa cavalcata del Capo d'Orso Palau, capace di arrivare fino alla semifinale playoff della B1, ciò che le ha fatto riguadagnare la strada per Olbia.

"Sono entusiasta di tornare all'Hermaea: a Olbia sono arrivata poco più che ragazzina e ho avuto modo di maturare la prima, importante esperienza lontano da casa", interviene la diretta interessata. "Ora, però, sono profondamente cambiata: in sei anni ho avuto modo di crescere sia sotto il profilo umano che tecnico. Sarà bellissimo tornare a vestire la maglia dell'Hermaea: arrivo in punta di piedi ma con tanta fame, e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i migliori traguardi possibili".

© Riproduzione riservata