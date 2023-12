L’Hermaea Olbia lotta, ma alla fine deve arrendersi allo strapotere del San Giovanni in Marignano. La gara casalinga della 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley riserva alla squadra di Dino Guadalupi una cocente sconfitta.

Al di là del valore dell’avversario, giunto in Gallura da terzo in classifica, pesano alcuni regali concessi dalle biancoblù nei momenti clou. Errori spesso gratuiti che fruttano l’1-3 del GeoPalace, terzo kappaò di fila dopo le disfatte rimediate a Macerata e a Mondovì che stoppa l’Hermaea a quota 10 nel Girone B, in zona salvezza.

Le romagnole vincono il primo set 25-13, ma le olbiesi pareggiano subito i conti conquistando il secondo col punteggio di 25-22. Nel terzo si battaglia, ma alla fine la spunta la formazione ospite 25-17, per chiudere poi il discorso col quarto, vinto 25-23. Da segnalare tra le fila delle olbiesi l’esordio del nuovo acquisto, la schiacciatrice Partenio, ufficializzata alla vigilia della sfida del GeoPalace.

Si torna in campo sabato in casa dell’Esperia Cremona. Altro giro, altra “big” da (provare a) battere.

