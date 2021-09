Primo impegno pre season per l’Hermaea Olbia, ospite del Torneo Valchiavenna il 18 e 19 settembre insieme a Unet E-Work Busto Arsizio, Vero Volley Monza e Valsabbina Millennium Brescia.

Impegnata in questi giorni in ritiro a Padru, in vista della prossima stagione, ottava di fila, nella A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi testerà la condizione nel prestigioso quadrangolare in programma al Palamaloggia di Chiavenna, in provincia di Sondrio. Le biancoblù esordiranno in semifinale sabato 18 settembre alle 17 contro la UYBA, compagine approdata ai quarti di finale dei playoff dell'ultima A1 e alla semifinale della Champions League: la vincente affronterà il giorno dopo una tra la Millennium Brescia e il Vero Volley Monza trionfatore dell'ultima Coppa CEV anche grazie al contributo dell'alzatrice sarda Alessia Orro, neo campionessa d’Europa con la Nazionale italiana.

"Affrontare questo torneo sarà molto importante per avere un feedback reale sul nostro stato di avvicinamento al campionato: il gioco dà sempre spunti di analisi diversi dall'allenamento", spiega coach Guadalupi. "Affrontare squadre di alto livello di sicuro ci sarà utile per vivere la carica agonistica necessaria nelle gare ufficiali, ma soprattutto aumentare la conoscenza di noi stessi in modo da trarne linee guida per il nostro percorso di crescita collettiva".

© Riproduzione riservata