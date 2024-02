La trasferta di domenica sul campo del fanalino di coda Pescara rappresenta per l’Hermaea Olbia un’occasione da non fallire. E allo stesso tempo rischia di trasformarsi in una trappola se la squadra di Dino Guadalupi non saprà affrontarla come deve.

«Mi aspetto che la nostra squadra rimanga concentrata, senza regalare nulla alle avversarie”, avverte Sara Fontemaggi presentando l’incontro della 3ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley contro una formazione che non ha mai vinto durante la stagione, conquistando un punto in 20 gare. «Loro vengono da un periodo di grossa difficoltà e noi dovremo essere brave a non dargli punti di riferimento: non possiamo permetterci di sbagliare, da ora in poi ogni partita è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo», spiega la schiacciatrice delle galluresi, reduci dalla sconfitta casalinga al tie-break contro il Soverato. «Dal punto di vista mentale è stata molto pesante, ma deve spronarci a scendere in campo con più convinzione e voglia di sacrificio dall’inizio alla fine di ogni partita», suona la carica la giocatrice dell’Hermaea, settima in classifica a 4 punti dalla zona salvezza.

«La classifica è molto corta, la salvezza è possibile ma dobbiamo essere noi in primis a volerla, senza aspettarci che nessuno ci regali niente. Per salvarci – conclude Fontemaggi – dovremo avere fiducia nei nostri mezzi e fiducia reciproca: sarà molto importante spingere al massimo su ogni azione di ogni partita che affronteremo».

Squadre in campo al Palasport “Corrado Roma” di Montesilvano alle 17: dirigeranno il match gli arbitri Matteo Mannarino e Alessandro D’Argenio.

