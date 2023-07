Dopo Dino Guadalupi, l’Hermaea Olbia conferma Stefano Cinelli. Per lo staff tecnico, in vista del decimo anno consecutivo nella A2 femminile di volley, il club gallurese insegue la continuità.

Anche nella stagione 2023/24 Guadalupi sarà dunque coadiuvato dall’allenatore e preparatore atletico calabrese, classe 1994, arrivato a Olbia la scorsa estate. «Sono contento e mi reputo fortunato nel poter passare un altro anno in quello che penso sia tra i posti più belli al mondo», dice il diretto interessato. «L'emozione maggiore è data dalla possibilità di far parte di questo club nell'anno della sua decima partecipazione consecutiva al campionato di Serie A, e per questo ringrazio la società per la fiducia riposta», aggiunge, poi, Cinelli, originario di Cetraro, in provincia di Cosenza.

«La scorsa stagione, seppur con qualche difficoltà, ha dato continuità alla scia che negli ultimi anni ha visto l'Hermaea difendere il suo nome e quello dell'Isola nella poule promozione; in preparazione della prossima si sta prestando attenzione ad allestire un roster equilibrato e di buon livello, ma nella definizione degli obiettivi – conclude il tecnico – bisognerà tener conto anche delle realtà con cui ci andremo a scontrare».

