Nuovo, straordinario successo per lo sport azzurro in questo 2021 indimenticabile: l’Italia è campione del mondo di volley Under 21.

Sul parquet del PalaPirastu di Cagliari gli azzurrini di Angiolino Frigoni hanno vinto la medaglia d'oro battendo la Russia per 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) e così dopo quattro finali perse (1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama), in Sardegna è arrivato l'unico titolo giovanile che ancora mancava nella già prestigiosa bacheca della Fipav.

Il coronamento di un’annata straordinaria per la pallavolo italiana. Il successo degli azzurrini è stato infatti preceduto da quelli dell'Under 20 femminile, che ha conquistato l'oro mondiale, e dal trionfo delle nazionali azzurre seniores agli

Europei.

Sul terzo gradino del podio del palazzetto di Cagliari è salita Polonia, che si è imposta 3-0 (25-16, 25-14, 25-19) sull'Argentina.

(Unioneonline/l.f.).

© Riproduzione riservata