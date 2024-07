Il nuovo innesto biancoblù è un talento sardo: all’Hermaea arriva, infatti, Caterina Piredda. Nata a Sassari ma originaria di Thiesi, la giovane schiacciatrice, classe 2006, arriva a Olbia dopo l’esperienza lombarda a Busnago, in Serie B2.

Al ritorno in Sardegna affronterà per la prima volta la A2 femminile di volley. E non vede l’ora di iniziare. «La chiamata dell’Hermaea Olbia ha suscitato in me una grande emozione», dice la giocatrice. «Tornare a giocare nella mia regione è una gioia immensa, perché c’è qualcosa di speciale nel poter rappresentare la propria terra e sentire il supporto dei tifosi locali, è un grande onore e una motivazione in più per fare bene. Inoltre, giocare in Serie A – aggiunge Piredda – è sempre stato un sogno fin da quando ero bambina. Sono grata per l'opportunità di competere ai massimi livelli del campionato italiano e di poter imparare dalle mie compagne più esperte».

