Dino Guadalupi indica la via. «Il nostro primo obiettivo sarà quello di ritrovare quella continuità che nelle ultime gare abbiamo smarrito», spiega il coach dell’Hermaea Olbia presentando la gara casalinga col San Giovanni in Marignano, in programma domenica al GeoPalace per la 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

«Fino alla partita contro Montecchio la squadra era cresciuta trovando maggior fiducia e qualità di gioco: ora non dobbiamo ricadere nella sfiducia e abbandonarci allo sconforto di fronte alle difficoltà», aggiunge l’allenatore delle galluresi, che contro la terza forza del Girone B puntano al riscatto e a risalire dalla zona calda in cui sono scivolate nel giro di una settimana dopo le sconfitte subite a Macerata e Mondovì. «Ci aspetta un altro test impegnativo contro una squadra che ha dimostrato il suo valore anche attraverso la capacità di reazione dopo gli infortuni di inizio anno», avverte però Guadalupi.

«Hanno affrontato i problemi con mentalità e coesione, a testimonianza della qualità delle giocatrici e della guida tecnica, che ha sempre saputo trovare soluzioni efficaci di fronte agli imprevisti, ma esaurito il ciclo di partite ravvicinate, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con maggior continuità in palestra: dobbiamo costruire la fiducia in modo da arrivare pronti alla sfida di domenica, esprimendo il massimo del nostro potenziale nella consapevolezza – conclude l’allenatore dell’Hermaea – che un avversario del genere ci può mettere in difficoltà solo giocando in maniera aggressiva».

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano David Kronaj e Antonino Di Lorenzo.

