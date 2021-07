Il roster dell’Hermaea acquisisce un nuovo elemento con l’arrivo a Olbia di Maria Adelaide Babatunde.

La giocatrice 23enne è originaria di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, è reduce dal biennio con la maglia dell'Assitec Sant'Elia in Serie B1 e completa il reparto dei centrali della squadra affidata al neo coach Dino Guadalupi. "Riteniamo che abbia tutte le carte in regola per mettersi in mostra anche in Serie A2 facendo leva sulle sue ottime qualità a muro", la presenta, così, il presidente Gianni Sarti.

Di origini afro-brasiliane per parte di padre, Babatunde è cresciuta nelle giovanili del Volley Ruffano, esordendo in B1 nella stagione 2015/16 con la maglia del Rimini. Tra il 2017 e il 2019 si è messa in luce a Isernia, mentre negli ultimi due anni è stata uno dei punti di riferimento dell'Assitec Sant'Elia, compagine con cui, nell’ultima stagione, ha conquistato i playoff per la promozione in A2.

"Mi sento pronta per il salto: quando è arrivata la chiamata dell'Hermaea non ho potuto che accettare, si tratta di un'opportunità molto importante per me", dice la giocatrice. "Obiettivi? Sono particolarmente esigente con me stessa: ogni anno cerco di aggiungere qualcosa al mio gioco, ma la mia caratteristica principale – aggiunge Maria Adelaide – resta l'efficacia a muro".

