Per battere il Volley Soverato non bastano le prove monstre di Fontemaggi e Partenio: le due schiacciatrici dell’Hermaea chiudono la sfida della 2ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley con 24 e 23 punti realizzati, ma la squadra di Dino Guadalupi capitola al tie-break, rimandando l’appuntamento con la vittoria e i 3 punti.

La formazione calabrese espugna il GeoPalace nello scontro diretto del turno e allunga sulle olbiesi, ma col punto conquistato ieri le galluresi si portano a quota 16 in classifica, restando comunque a 4 punti dalla zona salvezza. Peccato per il risultato, un 2-3 con parziali 25-27, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15 che lascia l’amaro in bocca confermando le difficoltà dell’Hermaea in termini di continuità e cinismo, grande assente, quest’ultimo, nei momenti clou del match col Soverato.

Intanto, il calendario offre una ghiotta occasione per rifarsi già al prossimo turno in casa del fanalino di coda Pescara, ultimo con 1 punto e 20 sconfitte nelle 20 partite giocate tra stagione regolare e post season. Occasione da non fallire per accorciare le distanze dal quinto posto che vale la conferma della categoria e ricominciare a “vedere” la luce in fondo al tunnel della salvezza.

