Alla sfida casalinga col fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara l’Hermaea arriva sapendo che non può sbagliare: in palio per la formazione olbiese c’è il sorpasso al quinto posto, in zona salvezza, della Vtb Fcredil Bologna, impegnata quasi in contemporanea (giocherà alle 17) col più ostico Picco Lecco.

Reduce dalla vittoria al tie-break sul campo del Soverato, la squadra di Dino Guadalupi va dunque a caccia del successo pieno contro un avversario che ha un punto in classifica, e che finora ha perso 25 partite su 25. Ma occhio alle sorprese. “Nelle condizioni in cui siamo, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna partita: daremo il 100 per cento per portare a casa la partita nel migliore dei modi”, dice Bianca Orlandi, mvp con 17 punti della gara d’andata, vinta 3-0, presentando il match della 3ª giornata di ritorno della poule salvezza di A2 femminile di volley.

“Della gara d’andata ricordo un secondo set con delle difficoltà da parte nostra, dovute principalmente al servizio e alla difesa di Pescara. Per questo – aggiunge la schiacciatrice biancoblù – stiamo cercando di focalizzarci su di noi e pensare partita per partita a portare a casa punti”.

Squadre in campo al GeoPalace alle 16.30: arbitrano Piera Usai e Riccardo Faia.

© Riproduzione riservata