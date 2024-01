Ultimo appuntamento del campionato di A2 femminile di volley per l’Hermaea Olbia, che domenica al GeoPalace affronta la Balducci Macerata capolista del Girone B.

Nell’ultima sfida della stagione regolare la squadra di Dino Guadalupi cercherà di conquistare punti in ottica post season, provando a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo per la vittoria ritrovata, dopo 8 sconfitte consecutive, domenica scorsa in casa del Montecchio terzo in classifica. «La partita contro Montecchio è stata molto buona dal punto di vista tecnico e tattico: siamo riuscite a esprimere il nostro gioco, a trovare il giusto ritmo e, soprattutto, abbiamo giocato insieme, di squadra», spiega Sophie Blasi prima di presentare la prossima sfida.

«La gara di domenica ci metterà di fronte un’altra big della categoria, e ce la metteremo tutta per portare a casa più punti possibili: sarà una partita complicata, lo sappiamo, ma in allenamento stiamo lavorando bene, e credo che saremo in grado di mostrare quanto fatto in settimana», dice ancora il libero biancoblù. «Abbiamo inoltre il vantaggio di giocare in casa, nel nostro palazzetto e davanti al nostro pubblico. Vogliamo continuare a fare bene, e credo che la vittoria contro Montecchio – aggiunge la giocatrice dell’Hermaea – ci abbia dato la giusta dose di carica per affrontare l’ultima partita di regular season e la poule salvezza».

Oltre alla lungodegente Letizia Anello, alle prese con un problema al tendine del ginocchio, le galluresi dovranno rinunciare alla schiacciatrice Francesca Parise, che ha risolto il suo accordo col club. Squadre in campo al GeoPalace alle 17: dirigono gli arbitri Giorgia Adamo e Riccardo Faia.

