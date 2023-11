Nessun riscatto dopo la brutta sconfitta di Macerata. Nessuna rivincita dopo il kappaò subito all’andata: a Mondovì l’Hermaea Olbia perde male, iniziando nel peggiore dei modi il girone di ritorno della A2 femminile di volley.

E perde anche una posizione in classifica. Il 3-0 del PalaManera stoppa la squadra di Dino Guadalupi a quota 10 nel Girone B, ciò che permette al Picco Lecco, a segno 3-1 sul campo del Costa Volpino, di superarla, portandosi a +2 sulle galluresi, scivolate al quartultimo posto che vale gli spareggi salvezza. Il successo sulla capolista Montecchio sembrava la svolta, invece per le biancoblù, che in trasferta finora non hanno mai vinto, è tutto (o quasi) da rifare.

I parziali del match di ieri (25-15, 25-15, 25-13) certificano il “pomeriggio no” di Adriano e compagne, incapaci di reazione al cospetto di una squadra buona ma non irresistibile, ed evidentemente un mea culpa in settimana dovrà essere fatto, perché il San Giovanni in Marignano avversario domenica al GeoPalace è più attrezzato del Mondovì, come conferma il terzo posto che occupa in classifica con 22 punti e 3 di distacco dalla vetta. E servirà, dunque, la migliore Hermaea.

