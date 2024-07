L’ultimo nuovo acquisto dell’Hermaea Olbia è una vecchia – si fa per dire – conoscenza: il club gallurese comunica infatti di aver ingaggiato per il prossimo campionato di A2 femminile di volley Karin Barbazeni, che torna a vestire di biancoblù dopo le esperienze vissute a Montecchio e a Soverato.

A Olbia nella stagione 2021/22, la centrale trentina, classe 1999, torna a vestire i colori biancoblù con grande soddisfazione. «Sono davvero contenta di tornare in Sardegna, in primis perché ritrovo uno staff con cui ho già avuto il piacere di lavorare la prima volta a Olbia: sono tecnici molto preparati con i quali mi sono trovata molto bene. Sono sicura che riusciremo a fare un buon lavoro», dice la giocatrice, che apporta al gruppo affidato per il quarto anno consecutivo al coach Dino Guadalupi qualità e fisicità importanti.

«I ricordi che ho della mia prima stagione in biancoblù sono veramente tanti: è stata un’annata caratterizzata dalla voglia di lavorare e mettersi in gioco, e dal divertimento, anche se forse la cosa che mi è rimasta più impressa è stata l’accesso ai playoff e la prima vittoria contro Mondovì», aggiunge Barbazeni, che l’anno scorso con la maglia del Volley Soverato ha collezionato 25 presenze e 178 punti con 72 muri vincenti e affrontato l’Hermaea nella poule salvezza del torneo cadetto.

E che a proposito del prossimo annuncia: «Sicuramente vogliamo fare bene. Da parte mia, ci metterò tutto l’impegno per crescere come giocatrice e aiutare la squadra: sarà un campionato duro, in cui ognuna di noi dovrà dare il 110 per cento se vogliamo toglierci un po’ di soddisfazioni».

