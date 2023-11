Dal fanalino di coda Melendugno alla capolista Montecchio il passo è breve per l’Hermaea Olbia, che domani al GeoPalace, nella seconda gara interna consecutiva, affronterà la primatista del Girone B per l’8ª giornata della A2 femminile di volley.

Reduce dal successo sulla matricola pugliese, la squadra di Dino Guadalupi guarda alla sfida con la corazzata veneta con fiducia. «L’ultima partita è stata molto equilibrata, ma la vittoria tiene alto il morale: il nostro inizio di stagione è stato caratterizzato da alti e bassi, dovuto probabilmente alla giovane età del roster, tuttavia, partita dopo partita, stiamo migliorando», interviene la schiacciatrice biancoblù Sara Fontemaggi presentando la gara col Montecchio.

«Ci attende una delle squadre costruite per vincere il campionato, ma giocare in casa aiuterà: siamo fiduciose di poter fare una bella figura davanti al nostro pubblico», aggiunge la giocatrice dell’Hermaea, che in classifica, con 7 punti, segue l’avversario a -12.

Squadre in campo al GeoPalace alle 15: dirigono gli arbitri Riccardo Faia e Matteo Mannarino.

