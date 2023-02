Non si può nominare la Silvio Pellico senza associare il nome di Giampaolo Galleri. Per oltre mezzo secolo è stato il demiurgo della società sassarese di pallavolo che ha portato ai massimi livelli cittadini sia a livello maschile sia a livello femminile, sfornando giocatori anche da nazionale come Pier Paolo Peru e Rosanna Baiardo. Non solo Sassari, ma tutta la Sardegna e l'Italia piangono la scomparsa di Giampaolo Galleri, 76 anni, dei quali ben 64 spesi con la pallavolo come raccontava, visto che la folgorazione con lo sport avvenne a 12 anni.

Consigliere federale e allenatore benemerito Fipav, stella d'argento del Coni, ma soprattutto motore della Silvio Pellico e del volley in generale, perché sono centinaia e centinaia le atlete e gli atleti che ha allenato, fatto crescere, lanciato. E più che quella serie A2 sfiorata sia con la squadra femminile sia con quella maschile, le sue medaglie sono l'enorme mole di lavoro fatta per promuovere la pallavolo, con competenza ed energia inesauribile. E se poi altre società sarde hanno raggiunto quelle categorie è anche per la spinta che Giampaolo Galleri è riuscita a dare a tutto il movimento. Come allenatore, dirigente inesauribile anche per idee e progetti, e anche scrittore, visto che ha dato alle stampe ben 5 libri sul volley.

Come dirigente federale ha partecipato anche all'Olimpiade di Sidney.

© Riproduzione riservata