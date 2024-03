L’Hermaea Olbia ritrova il successo sul campo del Soverato, ma i 2 punti conquistati al tie-break nella sfida della 2ª giornata di ritorno della poule salvezza di A2 femminile di volley non valgono il balzo fuori dalla zona retrocessione.

Dopo la battuta d’arresto con la Millenium Brescia la squadra di Dino Guadalupi riprende il cammino verso la conferma della categoria espugnando il Palascoppa per 3-2 con parziali 23-25, 25-23, 25-20, 13-25, 7-15. Le galluresi si confermano in sesta posizione con 27 punti, e allungano sulle inseguitrici, ma intanto Bologna, quinta e prima delle salve, batte 3-1 il Costa Volpino e si porta a +1.

La speranza è che il prossimo turno sia quello buono per il sorpasso: olbiesi impegnate in casa col fanalino di coda Pescara, Bologna col Picco Lecco terzo in classifica.

© Riproduzione riservata