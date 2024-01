La ripresa del campionato non porta grandi novità all’Hermaea Olbia, sconfitta 3-0 a Lecce dal Melendugno al termine del match della 7ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, giocato stasera.

Per la squadra di Dino Guadalupi, penultima in classifica con 12 punti nel Girone B e già condannata alla poule promozione a due turni dalla fine della stagione regolare, tra le mura della Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino si materializza l’ottava sconfitta consecutiva, con parziali 25-10, 25-20, 25-18. Con le prossime sfide contro la big Montecchio, ancora in trasferta, e la capolista Macerata al GeoPalace che promettono di peggiorare la situazione.

Nella consapevolezza che i punti fatti adesso faranno classifica nella post season, quando, da fine gennaio, le galluresi si giocheranno la cadetteria, categoria che fanno da 10 anni, contro le ultime cinque del Girone A.

